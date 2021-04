Neue Wege in der Pandemie: Blaues Kreuz Wolfsburg verlagert Selbsthilfe ins Netz

Wolfsburg

Die Corona-Pandemie macht die Arbeit der ältesten Wolfsburger Selbsthilfegruppe für Suchterkrankungen zwar komplizierter und schwieriger, aber nicht unmöglich. Siegfried Neumann, Vorsitzender beim Blauen Kreuz in der Bebelstraße, sieht in seiner Bilanz für das Jahr 2020 trotzdem einige Erfolge. Neumann wurde gerade wiedergewählt.

„Es war natürlich nicht einfach, in dieser Zeit suchtkranken Menschen zu helfen und beizustehen, da das wichtigste Instrument, das persönliche Gespräch, nicht wie gewohnt zur Verfügung stand“, sagt der Vorsitzende. Aber auch die Selbsthilfegruppe ging, wie viele Vereine, schon vor der Pandemie neue Wege. Neumann: „Jetzt haben sich die digitalen Medien wie unsere lange bestehenden WhatsApp-Gruppen, E-Mail-Verteiler und Videokonferenzen bewährt.“

Im Jahr 2020 hat die Zahl der Beratungsgespräche abgenommen

Die Zahl der Beratungsgespräche habe sich 2020 coronabedingt um etwa 20 Prozent reduziert. Der Vereinsvorstand zweifelt trotzdem nicht daran, dass es weiterhin enormen Bedarf in Wolfsburg gibt – wenn nicht sogar noch mehr als vor der Pandemie, weil vielen Suchtkranken die wichtige Tagesstruktur fehle. Das Blaue Kreuz will weiterhin erreichbar bleiben, deshalb bietet der Verein in Wolfsburg dienstags eine Gruppenstunde per Videokonferenz an und mittwochs persönliche Treffen in der Bebelstraße. Die Teilnahme erfordert allerdings eine vorherige Anmeldung, denn die Zahl der Menschen im Raum ist begrenzt. Zum Hygienekonzept gehören zudem eine Maskenpflicht, regelmäßiges Lüften, Maßnahmen zur Virenfilterung und Feststellung der Kontaktdaten. Diese Daten würden – wie auch alles, was besprochen wird – streng geheim gehalten, versichert Neumann. Wer dazustoßen möchte, findet alle Kontaktdaten im Internet unter www.blaues-kreuz-wob.de. oder kann sich unter der Telefonnummer 0163/919 85 82 melden.

Die durch Corona etwas ruhigere Zeit wurde für umfangreiche Renovierungen der Vereinsräume genutzt. Die Neuland Wohnungsgesellschaft hat dabei auch alle alten Elektro- und Datenleitungen ausgetauscht. „Mit der neuen Glasfaseranbindung stehen uns für die digitalen Medien neue Möglichkeiten offen“, freut sich der Vorsitzende.

Ehrenvorsitzende: Helene Neumann setzt sich seit 25 Jahren im Selbsthilfe-Verein „Blaues Kreuz“ in Wolfsburg für Suchtkranke ein. Quelle: Blaues Kreuz

Da momentan keine Hauptversammlungen in traditioneller Form möglich sind, übernahm es Siegfried Neumann jetzt persönlich, der Ehrenvorsitzenden Helene Neumann für ihre 25-jährige Zugehörigkeit mit ehrenvollen Worten zu danken: „Helene Neumann hat das Blaue Kreuz gut durch schwere See manövriert und dabei immer den richtigen Kurs gehalten. Wir verneigen uns vor dieser Leistung.“

