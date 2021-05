Wolfsburg

Das sind doch mal gute Nachrichten für Wolfsburger Wasserfans: Stadt und Stadtjugendring planen die Öffnung der Freibäder in der VW-Stadt für Ende nächster Woche – passend zum angekündigten Sommerwetter. Möglich machen es die neue Corona-Verordnung des Landes und die niedrige Inzidenz in Wolfsburg von aktuell knapp über 40 (Donnerstagnachmittag).

Freibäder sollen Ende der Woche öffnen dürfen

In der neuen Landesverordnung, die am Montag, 31. Mai, in Kraft tritt, steht: Selbst bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 50 (bei 100 greift die Bundesnotbremse!) dürfen Freibäder im Land wieder öffnen. Voraussetzung sind ein Hygiene- und Testkonzept. Der Unterschied zur aktuellen Regelung ist gewaltig: Im Moment dürfen nur Privatperson oder Familien das Freibad für eine bestimmte Zeit mieten. Ein Angebot, das im VW-Bad, im Freibad Fallersleben und im Almker Freibad rege genutzt wird.

Ab Ende der kommenden Woche sollen wieder ähnliche Regelungen gelten wie im vergangenen Jahr: Damals war das VW-Bad werktags von 6 bis 20 Uhr sowie samstags, sonn- und feiertags von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Pro Tag durften maximal 1000 Schwimmer das Bad nutzen – ohne zeitliche Begrenzung. Tickets konnten Interessierte nur online kaufen – „ist das Kontingent weg, zeigt das Programm ’ausverkauft’ an“, sagt ein Insider. Auf eine ähnliche Regelung bereite sich man sich intern jetzt auch vor – „plus Testpflicht, darum kommen wir nicht herum“.

Tickets können nur online gekauft werden

Ähnliches gilt fürs Freibad Fallersleben, das ebenfalls von der Stadt betrieben wird. Auch dieses Bad ist in Nicht-Corona-Zeiten werktags von 6 bis 20 Uhr sowie am Wochenende und an Feiertagen von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Auch hier müssen die Eintrittskarten online gekauft werden.

Das Freibad in Almke wird vom Stadtjugendring betrieben. „Auch wir erwarten die angekündigte neue niedersächsische Verordnung mit Spannung und stimmen uns mit den anderen Wolfsburger Bädern ab“, sagt Christopher Donath, Geschäftsführer des Stadtjugendrings. „Welche Schritte konkret notwendig sein werden, können wir erst sagen, wenn die Verordnung erlassen wurde.“ Auch er rechnet mit ähnlichen Regelungen wie im vergangenen Jahr: Hygienekonzept, zusätzliche Hygienemaßnahmen, Personenzahlbeschränkungen und Online-Buchung im Voraus. Plus Testkonzept vor Ort.

Dezernentin Monika Müller will Schwimmkurse im Badeland ermöglichen

Die Wolfsburger Dezernentin für Soziales, Gesundheit, Klinikum und Sport, Monika Müller, freut sich auf die Öffnung der Bäder: „Wir setzen alles daran, in Wolfsburg keine Generation von Nichtschwimmern entstehen zu lassen, und wollen versäumte Kurse soweit es geht nachholen.“ Deshalb sollen jetzt auch im Badeland in einem ersten Schritt über einen Zeitraum von vier Wochen täglich von 14 bis 19 Uhr Schwimmkurse angeboten werden.

Im Hallenbad Sandkamp und im Lehrschwimmbecken in Heiligendorf sind die Sportvereine schon jetzt aktiv: Sie dürfen Seepferdchenkurse für Nichtschwimmer und Schwimmkurse für Fortgeschrittene anbieten.

Von Carsten Bischof