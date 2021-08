Wolfsburg

Steigende Infektionszahlen, mehr Geimpfte, weniger Covid-Patienten: Der Umgang mit der Pandemie wird sich mit der neuen Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen künftig ändern. Künftig ist die Inzidenz nicht mehr allein das Maß für die Einschätzung der Lage, sondern auch die Zahl der Corona-Patienten in den Kliniken und deren Anteil auf den Intensivstationen. Wie ist die Lage in Wolfsburg?

Hohe Inzidenzen in Kästorf/Sandkamp und Wendschott

Derzeit steigt die Zahl der Infizierten in Wolfsburg wieder. Am Dienstag vermeldete das Robert-Koch-Institut 17 neue Fälle, die Sieben-Tage-Inzidenz klettert auf 61,1. Auffällig ist die hohe Inzidenz in einzelnen Ortsratsbereichen. Während sie in der Peripherie bei unter 35 liegt, erreichen die Bezirke nahe des Stadtzentrums deutlich höhere Zahlen. In Kästorf/Sandkamp und Wendschott liegt die Inzidenz zwischen 100 und 200, in Mitte-West, Stadtmitte und Vorsfelde zwischen 50 und 100, in Nordstadt und Neuhaus/Reislingen zwischen 35 und 50.

Hohe Inzidenzen im Stadtzentrum: In den Ortsratsbereichen Kästorf/Sandkamp und Wendschott (tiefrot) liegt die Inzidenz zwischen 100 und 200. Quelle: Stadt Wolfsburg

Weniger Einschränkungen für Geimpfte

Gleichzeitig sind rund 58 Prozent der Menschen in Wolfsburg geimpft. Nach der neuen Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen gelten für sie künftig weniger Einschränkungen. Wolfsburg hinkt den Impfzahlen auf Landesebene aber etwas hinterher. In der VW-Stadt haben 64,5 Prozent der Menschen eine erste Impfung erhalten (66,6 Prozent im Land Niedersachsen). Vollständig geimpft sind inzwischen 57,9 Prozent der Wolfsburgerinnen und Wolfsburger sind (59,8 Prozent im Land).

Mit Blick auf die Reiserückkehrer hatte die Stadt erst am Freitag wieder appelliert, die Spontanangebote zu nutzen und sich impfen zu lassen. In der Woche des 16. bis 22. August wurden mit 2259 Impfdosen etwas mehr Vakzine verabreicht als in der Vorwoche. Doch der Trend bei den Impfungen ist wie in der gesamten Bundesrepublik rückläufig – trotz zahlreicher Sonderaktionen wie Impfungen bei VfL-Spielen.

Wo kann ich mich impfen lassen? Bis 30. September läuft der Betrieb im Impfzentrum im Wolfsburger CongressPark . Wer den Aufwand für eine Terminvereinbarung über das Impfportal scheut, kann noch am 31. August, 1. September und 2. September zwischen 8 und 16 Uhr spontan vorbeikommen: Verimpft werden die Vakzine Biontech sowie Johnsohn&Johnson.

im Wolfsburger . Wer den Aufwand für eine Terminvereinbarung über das Impfportal scheut, kann noch am 31. August, 1. September und 2. September zwischen 8 und 16 Uhr spontan vorbeikommen: Verimpft werden die Vakzine Biontech sowie Johnsohn&Johnson. Noch bis zum 3. September haben die temporären Impfzentren in den Designer Outlets und in der City-Galerie geöffnet. Dort können sich Bürger ab zwölf Jahren montags bis samstags zwischen 13 und 19 Uhr ohne Termin impfen lassen, nötig ist nur ein Personalausweis. Geimpft wird dort mit den Impfstoffen von Biontech, Moderna sowie Johnson&Johnson.

in den und in der geöffnet. Dort können sich Bürger ab zwölf Jahren montags bis samstags zwischen 13 und 19 Uhr ohne Termin impfen lassen, nötig ist nur ein Personalausweis. Geimpft wird dort mit den Impfstoffen von Biontech, Moderna sowie Johnson&Johnson. Impfungen sind auch in der Hausarztpraxis oder über die Betriebsärzte möglich. Ob und welche Impfstoffe und Termine angeboten werden, muss im Einzelfall erfragt werden.

Mehr als die Hälfte der Infizierten sind unter 30 Jahre alt

Ein weiterer bundesweiter Trend zeigt sich ebenfalls in Wolfsburg: Da viele ältere geimpft sind, steigt der Anteil jüngerer Menschen unter den Covid-Infizierten. Die Statistik der Stadt weist für die Covid-19-Infektionen der vergangenen sieben Tage 35,7 Prozent der Infizierten in der Altersgruppe der 19 bis 29-Jährigen aus, bei Kindern und Jugendlichen waren es 22,9 Prozent. Dazu muss gesagt werden: Die Stiko empfiehlt eine Impfung bisher nur für Kinder ab zwölf Jahren, während es bei noch jüngeren keine Empfehlung für einen Impfstoff gibt.

Impfaktion beim Spiel des VfL Wolfsburg: Das kostenlose Impfangebot für alle ab zwölf Jahren startete zweieinhalb Stunden vor dem Anpfiff des Spieles. Geimpft wurde auch während des Spieles sowie bis eine Stunde nach Abpfiff. Quelle: Swen Pförtner

Keine Covid-Patienten auf Intensivstation des Klinikums

Aber: Je jünger die Erkrankten sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für einen milden Verlauf einer Covid-Erkrankung. Das spiegelt sich in der Zahl Covid-Patienten wieder. Trotz gestiegener Infektionszahlen waren laut Divi-Intensivregister Stand Dienstag keine Erkrankten in intensivmedizinischer Behandlung im Klinikum.

Der größte Teil der älteren Bevölkerung ist inzwischen geimpft. Eine eigene Statistik über die Altersstruktur der Geimpften legt die Stadt zwar nicht vor. Laut Dr. Volker Heimeshoff, Leiter Geschäftsbereich Gesundheit, dürfte sie aber der des Landes ähneln: In Niedersachsen waren Stand Dienstag von den über 60-Jährigen 85,8 Prozent vollständig geimpft, von den Menschen zwischen 18 und 59 Jahren 63,2 Prozent und von den Zwölf- bis 17-Jährigen 18,5 Prozent. Die Jüngsten dürften bald aufholen, denn 33 Prozent von ihnen haben bereits eine erste Impfdosis erhalten.

Von Christian Opel