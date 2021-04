Neue Straßendecken: Wolfsburg gibt in diesem Jahr 1,1 Millionen Euro aus

Wolfsburg

Die Stadt Wolfsburg investiert nicht nur in die Grundsanierung von Straßen und Wegen. Sie startet in diesem Jahr auch mit der weniger aufwändigen Erneuerung von Straßendecken. Geplant sind zunächst sechs Projekte, die Kosten liegen bei rund 1,1 Millionen Euro.

Größtes Projekt ist die Sanierung der Straße Semmelweisring am Klieversberg – die Stadt rechnet mit Kosten in Höhe von 350 000 Euro. Dabei soll eine Asphaltfläche in einer Größe von rund 4000 Quadratmetern erneuert werden.

Die Lessingstraße soll für 220 000 Euro saniert werden

Ebenso plant die Verwaltung die Erneuerung der Straßendecke im Bruderstieg/Alte Teichstraße in Hattorf – die Kosten liegen bei rund 50 000 Euro. Rund 100 000 Euro soll die Erneuerung von Feldstraße/Neue Straße in Heiligendorf kosten. Für die Erneuerung der Lessingstraße in der City rechnet die Stadt mit Kosten in Höhe von 200 000 Euro.

Außerdem soll die Straße Am Finkenhaus in Detmerode saniert werden – die geschätzten Kosten liegen bei 190 000 Euro. Außerdem soll die Mozartstraße in Fallersleben eine neue Fahrbahndecke bekommen, die Kosten werden hier auf 220 000 Euro geschätzt.

Wegen Winterschäden könnte sich die Prioritätenliste noch mal ändern

Die Stadt weist in einer Pressemitteilung darauf hin, dass sich die Prioritätenliste nach einer abschließenden Straßenbegehung nach dem Winter aber noch einmal ändern könne – je nach Zustand der Straßen in der VW-Stadt. Weitere Kriterien sind die Untersuchungen der Gesellschaft für Straßenanalyse (GSA) sowie die Ergebnisse der regelmäßigen Straßenbegehungen in Wolfsburg.

Von Carsten Bischof