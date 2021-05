Neue Spielräume: Scharoun Theater Wolfsburg stellt Programm vor

Wolfsburg

Das Programm für die neue Spielzeit im Scharoun Theater Wolfsburg ist veröffentlicht. Unter dem Motto „Theater anders sehen“ hat Intendant Dirk Lattemann ein paar neue Akzente gesetzt, aber auch viel Bewährtes in den Spielplan eingebaut. Für die erste Hälfte steht Unterhaltung und Musik im Fokus. „Schön, dass wieder Menschen im Theater sind.“ Mit diesen Worten begrüßte Lattemann die Pressevertreter im Foyer des Theaters. Nach einer Spielzeit, in der gerade einmal 18 Inszenierungen gezeigt werden konnten, blickt man im Haus zuversichtlich in die Zukunft und hat unter schwierigen Bedingungen ein sehr attraktives Angebot geschnürt.

Programm soll mit hochklassigen Aufführungen in die neue Saison starten

Mit drei besonders hochklassigen Aufführungen will Lattemann im September in die neue Saison starten. Es geht los am Freitag, 24. September, mit Shakespeares Sommernachtstraum, einer Koproduktion des Wolfsburger Hauses mit dem Ensemble Persona aus München. Am Samstag eröffnet auch das Junge Theater die Spielzeit mit „Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“.

Gleich am nächsten Tag gastiert das aus der Erfolgs-Fernsehserie „Babylon Berlin“ bekannte Moka Efti Orchestra mit Sängerin Severija. Wenn es die Lag erlaubt soll das Wochenende nicht nur ein Fest auf der Bühne sein, sondern auch vor dem Haus in Zusammenarbeit mit Kulturquartier, dem Verein, den die Kultureinrichtungen am Nordkopf gegründet haben.

Stars und alte Bekannte sind in der Spielzeit dabei

Viele Stars werden auch in dieser Spielzeit wieder nach Wolfsburg kommen wie etwa Ulrich Matthes, Harald Krassnitzer, Ulrich Tukur, Charly Hübner oder Sarah Bosetti. Alte Bekannte sind auch wieder dabei, wie etwa die international renommierte Gesangsgruppe „Ringmasters“ aus Stockholm. Sie sind Teil des sehr beliebten ­A-Capella-Programms. Mit im Programm ist auch Bertolt Brechts Dreigroschenoper in der neuen Inszenierung des Berliner Ensembles.

Es gibt aber auch ganz Neues. Das Mühlheimer Theater an der Ruhr zeigt eine Bühnenadaption von Hans Magnus Enzensbergers „Der Untergang der Titanic“. Dabei wird das Publikum auf der rotierenden Drehbühne sitzen, während darum herum gespielt wird. Ein neuer Spielraum wird auch erschlossen. Das Stück „Nipplejesus“ nach dem Monolog von Nick Hornby wird im Kunstmuseum gezeigt. „Das ergibt Sinn, denn das Stück spielt in einer Kunstgalerie“, erklärt Dirk Lattemann.

Intendant Dirk Lattemann: „Wenn wir dieses Mal unter welchen Umständen auch immer durchspielen könnten, wäre das schon ein großer Erfolg“ Quelle: Roland Hermstein

Ein Stück spielt in einer Galerie im Kunstmuseum

Lattemann ist begeistert von dem guten Austausch innerhalb der Wolfsburger Kulturinstitutionen und auch den starken Rückhalt von der Stadt Wolfsburg. Den werde es auch in Zukunft geben, betont Kulturdezernent Dennis Weilmann. Er lobte das große Engagement, trotz der Corona-Lage die vergangene Spielzeit zu planen. „Ich bin zuversichtlich, dass dieser Mut dieses Mal auch belohnt wird“, sagt er.

„Wenn wir dieses Mal unter welchen Umständen auch immer durchspielen könnten, wäre das schon ein großer Erfolg“, betont Lattemann. Seit diesem Monat arbeitet sich sein Haus auch in digitale Formate ein. Er sei auch vorstellbar, so Lattemann, dass bei wenig möglicher Auslastung Stücke auch parallel live gestreamt werden.

Weitere Infos zu Vorstellungen und Abos Alle Vorstellungen und Abos können im Internet unter www.theater.wolfsburg.de gekauft werden. Der Ticketservice ist auch erreichbar unter Telefon (0 53 61) 26 73 38, per Fax an (0 53 61) 890 64 97 oder per Email an karten@theater.wolfsburg.de. Erhältlich ist dort auch die neue Theatercard, mit der man für einmalig 25 Euro während der gesamten Spielzeit 25 Prozent Rabatt auf eine Eintrittskarte bekommt. Theaterring-Mitglieder erhalten zehn Prozent Rabatt auf die Abos und bei mindestens einer Abo-Bestellung die Theatercard gratis dazu.

Das Programm ist ab sofort auf der Internetseite theater.wolfsburg.de einsehbar. Sobald die Theaterkasse öffnen darf, ist dort die gedruckte Version erhältlich.

Von Robert Stockamp