Neue Kampagne soll junge Wolfsburger bei Suche nach Ausbildung unterstützen

Wolfsburg

Für junge Menschen ist die Suche nach einem Ausbildungsplatz in der Corona-Pandemie deutlich schwieriger geworden. Der Regionalverbund für Ausbildung (RVA) möchte auf dieses Problem deshalb mit der Aktion „local promote trainees“ aufmerksam machen und dabei helfen, Unternehmen und Bewerber zusammenzubringen.

„Wir haben festgestellt, dass durch Corona weniger Ausbildungsverträge zustande kommen“, sagt RVA-Geschäftsführerin Kristin Panse. Aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheiten für die Unternehmen, insbesondere im Handel und in der Gastronomie, ist die Zahl der Ausbildungsstellen zuletzt gesunken. Im Gebiet der für Wolfsburg zuständigen Agentur für Arbeit Helmstedt sind 187 Plätze weniger gemeldet als im Vorjahr. Das entspricht einem Rückgang von 7,2 Prozent.

Vielen jungen Menschen fehlt durch Corona Berufserfahrung

Trotzdem sind vor dem Start des neuen Lehrjahres noch viele Stellen unbesetzt. „Es gibt ganz viele junge Menschen, die nicht wissen, was sie werden wollen“, erklärt Panse. Der Grund: Auch Praktika konnten oft nicht stattfinden. Viele der Jugendlichen konnten deshalb keine Berufserfahrung sammeln. Hinzu kommt, dass Berufsmessen und andere Veranstaltungen, die sonst den Kontakt zwischen Unternehmen und Bewerbern hergestellt haben, ausfallen mussten. „Es fehlt die Orientierung“, betont Panse.

Der RVA will einer „Generation Pandemie“ entgegen wirken

Der RVA fürchtet, dass die jungen Menschen in die Berufsschulen abwandern. Er will deshalb einer „Generation Pandemie“ mit einer Kampagne entgegenwirken. Ab August sollen bekannte Wolfsburger Gesichter, Unternehmen und Vereine in den Sozialen Medien und in der Presse auf die Wichtigkeit der Berufsausbildung aufmerksam machen. Dafür können sie Porträtfotos von sich aufnehmen lassen, die der RVA zusammen mit einem Slogan veröffentlicht. „Gemeinsam können wir informieren und Betriebe sowie Bewerber zusammenführen“, meint Panse. Gesicht zeigen, Gehör finden, Gespräche führen – das seien die Ziele der Aktion.

Derzeit suche der RVA noch nach weiteren Unterstützern, die ersten Rückmeldungen seien aber bereits gut. Alle teilnehmenden Partner bittet der Verbund auch um eine Spende. Sie soll in die Refinanzierung der Kampagne und Projekte des RVA fließen.

Bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz nicht aufgeben

Junge Menschen sollen die Bilder nicht nur auf Betriebe aufmerksam machen. „Wir wollen sie auch dazu aufrufen, nicht aufzugeben und sich weiter zu bewerben“, sagt Panse.

Wer bislang vergeblich einen Ausbildungsplatz gesucht hat, kann beim RVA Unterstützung erhalten. Mehr Informationen gibt es auf der Website www.rva-wolfsburg.de oder auf den Social-Media-Kanälen des Verbunds, zum Beispiel bei Instagram (Accountname: regionalverbund).

Von Melanie Köster