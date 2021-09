Neue Initiative: Junge Theaterfreunde wollen für frischen Wind sorgen

Wolfsburg

Einen Brückenschlag zur jüngeren Generation möchte der Theaterring Wolfsburg schlagen. Im Rahmen der Jahresversammlung am Dienstagabend stellten sich daher die Jungen Theaterfreunde vor. Die noch ganz frische Initiative arbeitet an neuen Ideen. Zudem standen Neuwahlen des Vorstands auf dem Programm.

Frederike Geick und Marwan Al Qulo sind junge theaterbegeisterte Menschen. Sie sind schon seit Jahren aktiv in der freien Theatergruppe, die das Scharoun Theater für verschiedene Altersgruppen anbietet. Frederike Geick leitet inzwischen im „Klub – Raum für Kreativität“ die Gruppe der Jüngsten Al Qulo betont, er habe Deutsch vor allem in den vergangenen fünf Jahren in der Theatergruppe gelernt.

Das Theater soll für junge Menschen attraktiver werden

„Wir möchten das Theater wieder attraktiver für junge Menschen machen“, sagte Geick. Dafür hätten die beiden schon tolle Ideen im Kopf. Unter dem Arbeitstitel Junge Theaterfreunde sind sie daher jetzt im Theaterring Wolfsburg aktiv. „Die Idee ist noch ganz frisch und es gibt kein fertiges Konzept“, erklärte die Vorsitzende Dorothea Frenzel, die sich freute, dass die Idee vom Theater mitgetragen werde.

„Als ich mich für die Stelle in Wolfsburg vorgestellt habe, habe ich auch klar gesagt, dass ich unter anderem darauf hin arbeiten werde, auch ein jüngeres Publikum anzusprechen“, erklärte Intendant Dirk Lattemann. Von daher habe man die Idee dankbar aufgenommen.

24 000 Euro sind vom Verein an das Theater geflossen

Dankbar war er auch für die wieder große finanzielle Zuwendung, die sein Haus vom Theaterring erhalten hat. Etwa 24 000 Euro flossen vom Verein an das Theater. Das Geld konnte in diesem Jahr gut eingesetzt werden, um die Digitalisierung des Hauses voran zu treiben und den Mitarbeitern in der Corona-Pandemie gute Bedingungen fürs Arbeiten im Homeoffice zu bieten. Weitere 2000 Euro gingen an das Hallenbad.

Das Geld stammt vor allem aus den Einnahmen über die Mitgliedsbeiträge. Dabei hat der Verein im vergangenen Jahr ein bisschen Federn lassen müssen. Lag der Mitgliederstand schon einmal über 1000, sind es aktuell noch 960 Mitglieder. Auch an dieser Stelle erhofft man sich unter anderem durch die Ansprache jüngerer Menschen wieder mehr Zuwachs.

Wer sich in dem Projekt Junge Theaterfreunde des Theaterrings einbringen möchte, darf sich gerne beim Verein melden. Die Kontaktdaten sind auf der Internetseite unter www.theaterring-wolfsburg.de zu finden.

Zur Wahl standen während der Jahresversammlung auch die Posten des Vorsitzes und der Vertretung. Hier wurden Dorothea Frenzel als Vorsitzende und Wolf-Rüdiger Schmieding als zweiter Vorsitzender ohne Gegenkandidaten einstimmig von den Mitgliedern wiedergewählt.

Von Robert Stockamp