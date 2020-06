City-Galerie: Neue Geschäfte und eine rasante Attraktion für Kinder

Dean & David, Beauty Deluxe und eine E-Kartbahn: Trotz der Corona-Krise gibt es Neueinzüge in der City-Galerie. Center-Manager Marvin Schaber berichtet in der WAZ von den aktuellen Planungen.

Veränderungen in der City-Galerie: „Beauty Deluxe“ hat in der vergangenen Woche im Obergeschoss eröffnet. „Dean & David“ soll noch in diesem Monat folgen. Quelle: Boris Baschin