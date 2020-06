Neue Gas-Pipeline ins VW-Werk: Bau soll im Oktober 2020 starten

Wolfsburg

Der Bau einer rund 30 Kilometer langen Gas-Pipeline von Walle bei Braunschweig ins VW-Werk Wolfsburg soll bereits im Oktober 2020 starten. In den kommenden Wochen will das Unternehmen Gasunie die vorbereitenden Arbeiten für den Natur- und Umweltschutz sowie zur Untersuchung des Baugrunds vorantreiben. Gute Nachricht: Entlang der Strecke wurden keine Blindgänger und Munitionsreste aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden.

Die Suche nach Kampfmitteln insbesondere im Wolfsburger Abschnitt des Mittellandkanals habe in den vergangenen Wochen im Mittelpunkt gestanden, teilte Gasunie mit. Dabei sei schweres Gerät zum Einsatz gekommen, es seien mehr als 2000 Punkte betrachtet worden.

Gas-Pipeline führt durch Naturschutzgebiet

Volkswagen will seine beiden Kraftwerke künftig mit Erdgas statt mit Steinkohle betreiben. Dafür baut das Hannoveraner Unternehmen Gasunie eine neue Pipeline von seiner Gasunie-Station in Walle durch den Landkreis Gifhorn und das Naturschutzgebiet Illkerbruch ins Volkswagenwerk. Der Leitungsdurchmesser beträgt 40 Zentimeter.

Den Großteil der Leitung baut Gasunie direkt neben der vorhandenen Gasleitung aus dem Jahr 1967. Um die Auswirkungen auf Natur und Umwelt möglichst gering zu halten, sei das Unternehmen bereits in diesem Frühjahr aktiv geworden. Im Verlauf der Leitungstrasse wurde Gasunie zufolge ein rund 4200 Quadratmeter großes Gelände mit einem Schutzzaun versehen, um so Ringelnattern, Waldeidechsen und andere Reptilien von der Baufläche fern zu halten. Außerdem brachte Gasunie im Bereich Calberlah 14 Nistkästen und fünf Ersatzquartiere für Fledermäuse an. Auf mehreren Flächen, die von Landwirten bereitgestellt wurden, hat Gasunie nach eigenen Angaben Blühstreifen für die Bauphase eingesät. Diese dienen Insekten und Vögeln als Lebensraum und Nahrungsquelle.

Vorausschauende Planung hat höchste Priorität

„Der Bau neuer Energieinfrastruktur ist anspruchsvoll, weil die Fertigstellung aus Gründen der Versorgungssicherheit zu einem verbindlich mit dem Kunden festgelegten Zeitpunkt erfolgen muss. Deshalb hat die vorausschauende Planung und rechtzeitige Durchführung aller vorbereitenden Maßnahmen höchste Priorität – das betrifft bereits die Phase, bevor der erste Bagger rollt“, sagt Gasunie-Projektleiter Alexander Maus.

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens liegen aktuell die Unterlagen in den vom Bau berührten Gemeinden aus. Als Nächstes stehen dann die archäologischen Voruntersuchungen an. „In Zusammenarbeit mit der zuständigen Denkmalschutzbehörde untersuchen wir verschiedene Standorte im Trassenverlauf. Auch mit dieser Maßnahme starten wir schon jetzt, um Risiken zu vermeiden, die zu Verzögerungen in der Bauabwicklung führen könnten,“ berichtet Henning Stegemerten, im Projekt verantwortlich für Rechtserwerb und Genehmigungsverfahren.

