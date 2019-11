Bäume sind wichtig – gerade in Zeiten des Klimawandels. Deshalb waren die Anwohner im Rilkehof so entsetzt, als die Neuland am Freitag eine Tanne vor ihrer Haustür fällen ließ. Der Grund: Die Tanne war krank. Jetzt wird sie als Weihnachtsbaum bei der Neuland aufgestellt, bevor sie für immer verschwindet.