Neue Fassade entsteht: So kommt der Umbau im Südkopfcenter voran

Wolfsburg

Schauen Sie doch mal rein: Wie die Bauarbeiten im Inneren des Südkopfcenters in Wolfsburg vorankommen, kann man derzeit auch von außen verfolgen. Die Glasfassade mitsamt der Werbetafeln am nördlichen Eingang ist verschwunden und gibt den Blick in das Gebäude frei. Auffälligste Änderungen: Die einstigen Rolltreppen ins Ober- und Untergeschoss sind verschwunden.

Aldi und Action sollen im Dezember starten können

Ein Problem für die Bauarbeiten sind Lieferengpässe bei bestimmten Materialien. „Wir gehen aber davon aus, dass Aldi im Dezember wieder einziehen kann“, erklärt Projektentwickler Michael Spillecke. Ebenfalls im Dezember soll auch der Non-Food-Discounter Action im Südkopfcenter den Betrieb starten können. „Die räumliche Trennung zwischen Action und Aldi ist so gut wie abgeschlossen“, erklärt Spillecke.

Für die neue Aufteilung der Verkaufsflächen im Erdgeschoss wurden alte Zwischenwände entfernt und neue einzogen. Die Aldi-Filiale soll künftig nicht mehr längs im Gebäude liegen, sondern quer mit einem direkten Zugang zur Porschestraße. Außerdem wird die Verkaufsfläche des Discounters von 800 auf 1290 Quadratmeter erweitert.

Bildergalerie von den Bauarbeiten im Südkopfcenter:

Zur Galerie Der frühere Eingang des Südkopfcenters an der Porschestraße erhält ein neues Gesicht. So sieht es derzeit auf der Baustelle aus.

Gebäudefront wird nach vorne verlegt

Grund für den derzeit freiliegenden Eingangsbereich: Die Gebäudefront wird weiter nach vorne bis auf die Höhe der jetzigen Säulen vorm Eingang verlegt. Dort soll Action einziehen. Auch wird eine Zwischendecke eingezogen. Zunächst müssen deshalb aber die vorhandenen Säulen verstärkt werden, die Armierungseisen dafür sind bereits zu erkennen. Auf der neu entstehenden Ebene im Obergeschoss ist eine Praxis für Kinderpsychologie geplant.

Lagerräume und Schließfächer im Untergeschoss

Zu möglichen weiteren Mietern wolle man sich derzeit nicht äußern. „Die Gespräche laufen noch“, so Projektentwickler Spillecke.

Die einstigen Pläne für ein Fitnesscenter und eine Bowlingbahn im Untergeschoss sind passé, stattdessen sollen dort bis Mitte nächsten Jahres mehrere kleine Lagerräume mit insgesamt 2900 Quadratmetern Nutzfläche entstehen, die Privatleute anmieten können. Der Name für das Angebot steht inzwischen fest: „Wobboxx“. „Über zwei Fahrstühle können Paletten bis in die Lagerräume transportiert werden“, erklärte Spillecke. Die Wobboxx soll auch fußläufig von der Porschestraße aus erreichbar sein. Außerdem sollen im Untergeschoss Schließfächer für Wertgegenstände entstehen. „Im Bereich der alten Kühlräume, die sind hermetisch abgemauert“, so Spillecke.

Lieferengpässe bei Baumaterialien

Die Bauarbeiten könnten deutlich schneller laufen, gäbe es keine Lieferengpässe. Beispielsweise bei feuerhemmenden Rigipsplatten. „Die müssen bestimmte Brandschutzvorschriften erfüllen und müssen direkt vom Hersteller geordert werden“, erklärt Spillecke. Weil viel gebaut werde, müsse man darauf lange warten. Auch das Aufschneiden der Zwischendecke zwischen Erd- und Untergeschoss habe viel Zeit in Anspruch genommen. Dort soll ein Fahrstuhl entstehen. Die Rolltreppe ins Untergeschoss wurde entfernt, dort wurde eine neue Decke eingezogen.

Von Christian Opel