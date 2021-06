Neue Corona-Verordnung: Wolfsburger Gastronomen kritisieren Regel-Chaos

Wolfsburg

Nur draußen oder auch drinnen? Mit Test oder ohne? Zehn Tage nachdem die Wolfsburger Gaststätten wiedereröffnen durften, ist das Chaos perfekt. Der Dehoga und die Gastronomen bemängeln die undurchsichtigen Regeln des Landes. Sie sind mit der seit Montag geltenden niedersächsischen Corona-Verordnung noch komplexer geworden. Besitzer von Kneipen hatte die Landesregierung anscheinend sogar vergessen.

Die Restaurants beendeten die Testpflicht teilweise früher

Schon als am Montag absehbar war, dass die Testpflicht in der Außengastronomie aufgrund der anhaltend niedrigen Inzidenz fallen könnte, sorgte ein Schreiben der WMG für Verwirrung bei Gastronomen. Kein Wunder also, dass es bereits in den Tagen vor dem offiziellen Ende der Testpflicht am Donnerstag einzelne Restaurants gab, die Gäste auch ohne Tests empfingen und sich dabei auf die WMG beriefen. Auch Dehoga-Bezirksvorsitzender Florian Hary übte bei einem Austausch von Wirtschaftsvertretern Kritik: „Dass die Verordnung so spät und so umfänglich und unverständlich erschienen ist, ist für die Menschen, die damit arbeiten müssen, eine nicht akzeptable Situation. Hier ist eindeutig die Landesregierung gefragt, dies zukünftig besser zu gestalten.“

Für die Wolfsburger Kneipen fehlten eindeutige Regeln

Besonders verzwickt war die Situation zum Wochenbeginn für Besitzer von Kneipen: Die Lockerungen für Städte mit einer Inzidenz unter 50 gelten für „Gastronomiebetriebe ohne Bars, Discotheken, Clubs“. Die Frage, die sich Wirte wie Andreas Batke von der Kleinen Postschänke deshalb stellte, war: „Dürfen wir als Schankwirtschaft jetzt noch öffnen oder nicht?“

Sabrina Schiefler: Auch sie bekam von der Stadt und der WMG zunächst keine zufriedenstellenden Antworten. Quelle: Archiv

„Was ist eine Bar?“, wollte auch Sabrina Schiefler, Inhaberin der Kneipe Memory, von der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) und dem Ordnungsamt wissen. Sie habe widersprüchliche Angaben erhalten. „Die wissen selber nicht, was los ist. Eine Schankwirtschaft können sie nicht einordnen“, meint auch Batke. Ihm habe bei seinen Telefonaten sogar jemand empfohlen, doch einfach Speisen anzubieten, um das Problem zu umgehen. Darüber kann Batke nur den Kopf schütteln: „Dafür bräuchten wir eine Gewerbeanmeldung.“

Diese Regeln gelten aktuell für die Gastronomie In Wolfsburg gelten derzeit die Corona-Regeln für Kommunen mit einer Inzidenz zwischen 35 und 50. Restaurants, Cafés, Imbisse und Kneipen dürfen daher drinnen und draußen Gäste bedienen. Draußen müssen die Gäste keinen Corona-Test vorweisen können. Es gelten allerdings weiterhin Abstands- und Hygieneregeln. Für den Besuch der Innengastronomie ist ein negativer Corona-Test hingegen erforderlich. Vollständig Geimpfte und seit maximal sechs Monaten Genesene sind davon ausgenommen. Für die Innengastronomie gilt zudem eine Sperrstunde ab 23 Uhr. Sobald sie an ihren Plätzen sitzen, müssen Gäste keine Maske tragen.

Das Land hatte die Verordnung ungenau formuliert

Der Grund für die Verunsicherung: Die niedersächsische Landesregierung hatte die Verordnung ungenau formuliert. Die Regeln für die Gastronomie sind unter Paragraph neun aufgeführt. Darin steht, dass die Lockerungen auf Gastronomiebetriebe im Sinne des Niedersächsischen Gaststättengesetzes anzuwenden sind. Demnach hätten sie auch für Schankwirtschaften gelten müssen. Im Nachsatz der Corona-Verordnung heißt es allerdings, dass die Lockerungen „insbesondere Restaurants, Imbisse und Cafés“ betreffen. Für Discotheken, Clubs und Bars gibt es zudem gesonderte Absätze. Eine Definition, was eine Bar ist, fehlt aber.

Am Donnerstag meldete sich die WMG dann schließlich offiziell zu Wort, um Licht ins Dunkel zu bringen. Die Geschäftsführer Jens Hofschröer und Dennis Weilmann erklärten: „Erfreulicherweise konnte die WMG bezüglich der Öffnungsregelungen von Schankwirtschaften eine Klärung mit dem Land Niedersachsen zu Gunsten der Wirtschaft herbeiführen.“ Kneipiers wie Batke und Schiefler können aufatmen: Sie dürfen genauso wie Restaurants und Cafés öffnen.

Von Melanie Köster