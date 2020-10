Neue Corona-Verordnung: Wolfsburger Bars droht Sperrstunde

Wolfsburg

Der Gastronomie in Wolfsburg drohen mit den steigenden Corona-Infektionszahlen erneut Einschnitte, insbesondere Bars und Kneipen könnte es hart treffen. Am Freitag trat die neue Verordnung des Landes Niedersachsen in Kraft. Diese sieht neben einer verschärften Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen auch eine Sperrstunde zwischen 23 und 6 Uhr vor, wenn eine Kommune über dem kritischen Wert von 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche liegt. Die VW-Stadt liegt nur knapp darunter.

Ab einem Inzidenzwert von 50 darf auch außer Haus kein Alkohol verkauft werden

„Wenn eine solche Sperrfrist in Kraft tritt, dann brauchen wir erst gar nicht aufmachen. Die meisten Gäste kommen erst gegen 21, 22 Uhr“, sagt Yassin Ouni, Betreiber von Wunderbar und Monkeys im Kaufhof. Er hofft, dass man um ein Ausschankverbot am Wochenende noch einmal herumkommt. „Ich und viele meiner Kollegen sind stark vom Wochenendgeschäft abhängig.“

Anzeige

Schon vor dem jüngsten Anstieg der Infektionszahlen sei das Geschäft sehr schlecht gelaufen. Zudem befürchtet Ouni, dass die gesetzliche Regelung zur Eindämmung der Pandemie das Gegenteil bewirkt. „Wenn sie nicht ausgehen dürfen, treffen sich viele Leute wahrscheinlich privat. Wir leiden darunter, weil wir keine Umsätze machen können. Dabei können wir hier dafür sorgen, dass die Regeln auch umgesetzt werden.“

Stadt kann Ausnahmeregelungen zulassen

„Bars und Kneipen trifft es am härtesten, die Restaurants könnten mit einer Sperrstunde ab 23 Uhr noch relativ gut klarkommen“, sagt Melanie Perricone, Vorsitzende des Dehoga-Kreisverbandes. Derzeit würden sowieso nur wenige Feiern ausgerichtet. Es gebe noch keine Signale von der Stadt, wie bei einer Überschreitung der Inzidenz von 35 verfahren werden soll. Denn die Behörde kann in begründeten Fällen abweichende Regelungen zulassen, wie es in der Verordnung heißt. Verpflichtend ist die Sperrstunde erst ab einer Inzidenz von 50. Ab diesem Wert dürfen Gastronomen zudem keine alkoholischen Getränke mehr außer Haus verkaufen.

Gäste stornieren aus Sorge um ihre Gesundheit

Auch in den Restaurants treten die Gäste unabhängig von den gesetzlichen Regelungen von sich aus kürzer. „Wir haben mehr Rotstifteinträge in den Büchern stehen als Buchungen“, sagt Perricone. „Es gibt eine große Unsicherheit.“ Insbesondere Menschen mit erhöhten Risiken bei einer Infektion würden sich Sorgen um ihre Gesundheit machen. Sie hofft, dass Partygänger auf private Feiern verzichten, um einen weiteren Anstieg der Infektionszahlen zu verhindern. Denn eines sei sicher: „Einen zweiten Lockdown werden wir alle nicht verkraften.“

Die 7-Tage-Inzidenz Der Wert für die 7-Tage-Inzidenz errechnet sich aus der Summe der Neuinfektionen binnen einer Woche auf 100 000 Einwohner. Ab einem Inzidenzwert von 50 gilt ein Gebiet als Risikogebiet. Erster Verschärfungen der Corona-Schutzmaßnahmen treten aber schon ab einer Inzidenz von 35 in Kraft. In Wolfsburg stieg die 7-Tage-Inzidenz am Donnerstag mit 18 neuen gemeldeten Corona-Fällen auf 30,3.

Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es. Viele Gastronomen hatten während des Lockdowns Außer-Haus-Verkauf angeboten – was insbesondere von Stammgästen genutzt wurde, um ihr Lieblingsrestaurant zu unterstützen. Das rettet zumindest einen Teil des Umsatzes. „Man merkt in den letzten Tagen, dass das wieder zunimmt. Wir haben auch viele Anfragen für Weihnachten, ob wir nicht Essen außer Haus liefern könnten“, sagt Perricone. Den Kneipen und Bars allerdings dürfte das nicht viel nutzen.

Von Christian Opel