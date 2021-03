Alt-Wolfsburg

Eigentlich entscheidet immer die Städtische Galerie, welche Werke sie aus ihrer umfangreichen Sammlung in Ausstellungen zeigt. In der Reihe „MC-MyChoice“ ist das anders: Da präsentieren Wolfsburger ihre persönlichen Kunst-Favoriten. Für die vierte Ausgabe der Ausstellungsreihe suchte Dora Balistreri vom Kulturbüro der Italienischen Konsularagentur ihre Lieblingsarbeiten aus. Sie sind ab sofort im Schloss zu sehen.

Die Namen der Künstler interessierten sie bei der Auswahl überhaupt nicht: „Ich habe mir die Werke angeschaut und in mich hineingefühlt, was die Werke mit mir machen“, erklärt die junge Frau ihre Vorgehensweise. Das Bild „Milchkaffee“ von Thomas Bayrle löste etwas in ihr aus („Kaffee passt zu Italien“), aber auch Timm Ulrichs „Bildrückseitenbild“. „Es passt gut zum Thema ‚hinterfragen’.“

Es sind Kunstwerke, die Dora Balistreri mit ihrer eigenen Geschichte verbindet

Dora Balistreris persönliche Favoriten sind Kunstwerke, die sie mit ihrer eigenen Geschichte und Herkunft verbindet. Es geht um Identität und Vielfalt. In Italien in der Nähe von Mailand geboren, war sie ständig mit ihren Eltern unterwegs. Denn die sind Lehrer, die im Auftrag des Auswärtigen Amtes Italiener in aller Welt unterrichten. Durch einen Lehrauftrag der Mutter an der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule kam Dora Balistreri nach Wolfsburg - und blieb, auch nachdem der Lehrauftrag der Mutter beendet war.

Dora Balistreri Quelle: Dora Balistreri

Heimat, Herkunft, Vielfalt – das sind wichtige Themen für die junge Frau und deshalb Thema für ihre „MyChoice“-Ausstellung. Zusammen mit Marcus Körber von der Städtischen Galerie, der die Idee zu dem Ausstellungskonzept hatte, durchstöberte Dora Balistreri die Depots des Museums. „Es war ein Experiment“, sagt die junge Frau. Und es sei eine große Ehre, als Gastkuratorin mal eine ganz eigene Kunstschau zusammenzustellen.

Talk-Runden mit Noemi Adwoa Zenk-Agyei und Fabio Dorigato

Das sieht ihr Chef, der neue Konsularagent Fabio Dorigato, ganz genauso. Mit ihm und weiteren Gästen, darunter die Wolfsburger Studentin Noemi Adwoa Zenk-Agyei, spricht Dora Balistreri in vier Talks über „ihre“ Schau. Sie hat übrigens nicht nur Kunst für ihre Ausstellung ausgesucht, sondern die noch mit privaten Objekten ergänzt: zum Beispiel mit einem bunten Sommerkleid, das schon Großmutter und Mutter trugen. Oder dem Wörterbuch, das sehr oft Doras „Retter in der Not war“.

Die junge Italienerin und die Städtische Galerie hoffen, dass diese Objekte und die ausgewählte Kunst die Besucher zum Nachdenken bringt. Über sich, die eigene Geschichte. „Kunst ist der Türöffner für emotionale Dimensionen“, sagt Körber. Ihre Gedanken können Gäste auf Post-its schreiben und an eine Galerie-Wand im Schloss heften.

Auch diese Notizzettelchen haben für Dora Balistreri eine persönliche Bedeutung: „Auf Post-its habe ich deutsche Worte geschrieben, die ich mir unbedingt merken wollte.“ Dazu gehört zum Beispiel „Dunstabzugshaube“.

Von Sylvia Telge