Stadtmitte

Hinter verschlossenen Türen: Die neue Ausstellung „ReferenzRäume“ im Kunstmuseum ist fertig, kann aber wegen Corona keine Besucher empfangen. Die WAZ durfte sich dennoch schon einmal umsehen, um den Lesern einen Vorgeschmack zu bieten, der die Wartezeit hoffentlich verkürzt.

Viel Raum für Assoziationen

Es summt und rattert leise, sonst ist nichts zu hören. Über die Wände huschen Zahlen und Ziffern in scheinbar zufälliger Anordnung und in verschiedensten Schriftarten. Da mehrere sich drehende Dia-Projektoren dafür verantwortlich sind, ergeben sich die verschiedensten Assoziationen. 1A, 3D, 5G, A4 – unweigerlich stellt der Betrachter Zusammenhänge her.

Genau solche Assoziationen faszinieren den Künstler Mischa Kuball. So sehr, dass er sich in einen Magnetresonanztomographen (MRT) gelegt und seine Hirnströme hat messen lassen, während er sich verschiedene Ziffern vorstellte. Der MRT verzeichnete dabei die Gehirnaktivität – und spuckte 3D-Modelle der aktiven Regionen aus. Diese wiederum hat Kuball aus Metallfolie ungefähr nachgebildet. Nun stehen sie rings um die Dia-Projektoren in der Ausstellung.

Idee vor Optik

Dass diese Folien kein realistisches Abbild der Hirnareale sind, sondern nur eine Ahnung davon geben, ist typisch für Kuballs Arbeiten. Ihm geht es nicht um perfekte Bilder, sonder darum, die Idee dahinter zu vermitteln. Das zeigt sich auch am Künstlerbuch zur Ausstellung: Der Band „ReferenzRäume“ besteht aus rauhem Papier und ist bewusst in Schwarz-Weiß gehalten. Die Werke sind sichtbar, aber nicht als Hochglanzbildchen, sondern als Konzeptkunst. „Für den kleinen schnellen Hunger wird hier nichts angeboten“, sagt Kuball selbst. Stattdessen aber zum Beispiel Skizzen und Entwürfe, die Einblicke in den Schaffensprozess geben, statt den Betrachter auszuschließen und ihn lediglich vor vollendete Tatsachen zu stellen.

Um Erkenntnisse und vor allem Erkenntniswege geht es in allen Räumen der Ausstellung. Sie beginnt mit einer Anspielung auf Platons „Höhlengleichnis“, macht einen Abstecher zu Galileos Entdeckung der Sonnenflecken und nimmt, fast beiläufig Bezug auf die größten Kunstwerke der vergangenen Jahrhunderte. Rückwärtsgewandt ist die Ausstellung dennoch nicht, überall kommt die Freude am Experimentieren durch. Zum Beispiel, wenn Kuball ein altes Kamerablitzgerät durch den Computertomographen schickt und die entstandenen Bilder ausstellt.

Vorstellung von Wissenschaft wird hinterfragt

Die assistierenden Mediziner hätten den Kopf darüber geschüttelt, erklärt Kurator Holger Broeker, schließlich lasse sich ein technisches Gerät nicht durchleuchten wie organische Materie. Die Strahlen des Tomographen werden nur zum Teil durchgelassen, zum Teil aber einfach abgelenkt. „Das zeigt aber die Grenzen unserer Vorstellung von Wissenschaft auf“, erklärt Broeker. „Es ist ein wissenschaftlicher Vorgang, trotzdem würde man bei einer Wiederholung andere Bilder erhalten.“

Erste Hilfe gegen Kunstentzugserscheinungen Bis Besucher die Ausstellung „ReferenzRäume“ mit eigenen Augen sehen können, wird es leider noch dauern. Wer es nicht erwarten kann, hat die Möglichkeit, Mischa Kuballs Kunst bis dahin auf anderen Wegen kennenzulernen. Das gleichnamige Künstlerbuch zur Ausstellung ist über den Online-Shop des Kunstmuseums erhältlich. Außerdem ist zu der Ausstellung ein „Curatorial“ geplant. Online wird es dann spielerisch und interaktiv viel zu entdecken geben: neben den Werken selbst zum Beispiel auch Videos und Audio-Interviews. Die WAZ gibt Bescheid, wenn es soweit ist. Für die Ausstellung „In aller Munde“ ist bereits ein solches „Curatorial“ auf der Homepage des Kunstmuseums zu finden. Dort lassen sich zum Beispiel per Mausklick Kommentare zu einzelnen Bildelementen aufklappen. Der Online-Besucher hat einiges zu entdecken.

Der Grund für die Ausstellung in Wolfsburg ist eine andere Arbeit. Ein Video zu einer öffentlichen Aktion mit einer Rettungsdecke hat Museumsleiter Andreas Beitin vor zwei Jahren so fasziniert, dass er Kuball eine größere Ausstellung anbot. „Es ist fast minimalistische Kunst, sehr jung und frisch und mit wenig Komponenten. Gleichzeitig bietet sie eine solche Assoziationstiefe – das hat mich sehr bewegt“.

Erwähnung verdienen aber auch Kuballs Lichtspiele mit Discokugeln oder bunten Plexiglasscheiben. Bei aller Liebe zu Idee und Konzept ist seine Ausstellung immer wieder eines: einfach schön anzusehen.

Mindestens bis zum 19. September wohnt die Ausstellung im Kunstmuseum – und ist ab einer stabilen Inzidenz von unter 100 auch für Besucher zu sehen.

Von Frederike Müller