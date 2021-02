Steimker Berg

Die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) beginnen mit den Vorbereitungen für einen weiteren Bauabschnitt der Abwasserableitung für den Steimker Berg, Nordsteimke und Hehlingen. Zunächst werden Bäume zurückgeschnitten, kurzzeitig kann dafür der Feldweg gesperrt werden.

Das Abwasserbecken, der dabei erneuert wird, hört auf den klangvollen Namen „Schmutzwasserhauptvorflut“ und ist zum Teil schon über 50 Jahre alt. Ähnlich, wie Bäche sich in Flüsse und Flüsse sich ins Meer ergießen, sammelt sich auch Abwasser auf dem Weg zum Klärwerk an mehreren Stellen. Aus den Abflüssen einzelner Häuser fließt Schmutzwasser zunächst in solche sogenannten „Vorfluten“, in denen es sich mit den Abwässern anderer Gebäude vermengt. Von da aus geht es in einen großen gemeinsamen „Schmutzwassersammler“ – wie zum Beispiel den unter dem Berliner Ring –, bevor Wolfsburgs vereintes Abwasser sich auf den Weg ins Klärwerk in Brackstedt macht. Die Bereiche Nordsteimke, Hehlingen und Steimker Berg teilen sich eine solche Vorflut – und die muss nun erneuert werden.

Klärwerk in Brackstedt: Bevor das Abwasser hier ankommt, sammelt es sich in sogenannten „Vorfluten“. Quelle: Archiv

Ab nächster Woche werden dafür zunächst Pappeln, Weiden und andere Pflanzen entlang eines Feldwegs auf Höhe des Regenüberlaufteiches des Baugebietes Steimker Gärten.

Bereits während der Planungsphase haben die WEB das Vorgehen mit dem Umweltamt, einem naturschutzfachlichen Gutachter und Volkswagen als Flächeneigentümer besprochen und vereinbart. „Von Beginn an werden die Arbeiten von der Unteren Naturschutzbehörde und dem Gutachter begleitet und dokumentiert“, versichert Stadtsprecherin Christiane Groth.

Falls die Bäume nicht nachwachsen, sollen in der Nähe neue gepflanzt werden

Die Gehölze werden nicht komplett entfernt, sondern nur zurückgeschnitten. Man gehe davon aus, dass die Gehölze nach Beendigung der Bauarbeiten wieder austreiben und der Bewuchs erhalten bleibt, so Groth. „Sollte dies nicht oder nicht im erforderlichen Umfang erfolgen, werden durch die WEB ortsnah neue Gehölze angepflanzt und so eine mögliche Schädigung der Natur ausgeglichen.“ Leider können schon während der Rückschnittarbeiten kurzfristige und kurzzeitige Sperrungen des Weges erforderlich werden.

Gegraben wird erst ab August

Gestartet ist die Erneuerung des Abwassersammlers am Feldweg zwischen Steimker Berg und Nordsteimke schon im Oktober letzten Jahres. Damals wurde der Kanalbauabschnitt zwischen Walter-Flex-Weg und der Verlängerung der Straße Zum Wiesengrund fertiggestellt. Die eigentlichen Tiefbauarbeiten für den kommenden Kanalbauabschnitt sind aus Naturschutzgründen aber erst wieder ab Mitte August möglich.

Naturschutz erfordert Staffelung der Arbeiten

„Diese notwendigen zeitlichen Beschränkungen – der Bau im Bereich des Steimker Berges ist nur von Oktober bis Februar erlaubt, die Bäume befinden sich dann außerhalb der Vegetationsperiode und sind nicht so stark von Grundwasserabsenkungen betroffen – sind der Grund dafür, dass die Bauzeit für die Erneuerung dieses rund 2,5 km langen Schmutzwassersammlers nur in Abschnitten erfolgen kann“, erklärt Tilman Runge von den WEB. „Eine vollständige Inbetriebnahme wird deshalb voraussichtlich erst in 2023 erfolgen.“

Von Frederike Müller