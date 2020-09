Nordstadt

„Einbrecher werden es hier schwer haben“, sagt der Präventionsexperte der Wolfsburger Polizei Mario Dedolf und blickt auf den modernen Neubau in der Schulenburgallee 89 in der Nordstadt. Denn das Bauunternehmen Schmidt hat hier alle polizeilichen Sicherheitsempfehlungen umgesetzt. Dafür gab es am Freitag die Auszeichnung „Sicheres Zuhause.

Der Kriminalhauptkommissar überreichte die Präventionsplakette persönlich im Beisein von Danny Lux und Kristin Krumm vom Wolfsburger Bauunternehmen Schmidt und Ortsbürgermeisterin Immacolata Glosemeyer.

Gerade für ältere Mieter ist der Sicherheitsaspekt wichtig

„Bei der Planung und Errichtung der Wohnanlage waren die polizeilichen Sicherheitsempfehlungen für uns maßgeblich“, sagt Vertriebsleiter Lux. Gerade für ältere Mieter seien Sicherheitsaspekte heute oft bedeutender als niedrige Energiekosten.

Beim Hausbau von Anfang an auf Einbruchsschutz zu setzen, sagt Polizeiberater Dedolf, sei zudem günstiger, als später nachzurüsten. „Diese Anlage hat einbruchshemmende Türen und Fenster mit den geforderten Pilzkopfverriegelungen und Verbundsicherheitsglas. Die halten der brachialen Einwirkung mit einem Hammer durch einen Einbrecher stand.“

In drei Schritten zum sicheren Zuhause Schritt 1 – Polizeiliche Sicherheitsberatung: Die Fachberater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle informieren Bürger kostenlos und neutral zu Schwachstellen an Gebäuden, Arbeitsweisen der Einbrecher und der Absicherung des eigenen Zuhauses. Sie erstellen ein persönliches Sicherungskonzept und können über die kooperierenden Fachbetriebe informieren. Schritt 2 – Umsetzung der Empfehlungen: Mit den Handwerkern der Schutzgemeinschaft Wolfsburg-Helmstedt haben Mieter und Eigentümer kompetente Partner für die Montage der empfohlenen Sicherheitstechnik an ihrer Seite. Schritt 3 – Präventionsplakette: Ist das eigene Zuhause mit Einbruch hemmender Sicherheitstechnik und Rauchmeldern Bauordnung ausgestattet, eine gut lesbare Hausnummer an der Hauswand angebracht und steht ein Telefon am Bett, dann hat man sich eine Auszeichnung verdient. Die Polizei Wolfsburg-Helmstedt überreicht die Präventionsplakette des Netzwerkes „Zuhause sicher“.

Aber auch die Brandvorbeugung steht im Fokus. In den Wohnungen gibt es daher Rauchmelder in allen Zimmern. An der Fassade des Hauses prangt gut lesbar die Hausnummer 89, damit Feuerwehr und Polizei im Ernstfall nicht lange suchen müssen.

Immacolata Glosemeyer : „Ich hoffe auf Nachahmer bei anderen Bauträgern“

„Ich freue mich über diese Verleihung“, erklärte Ortsbürgermeisterin Immacolata Glosemeyer. „Ich hoffe auf Nachahmer bei anderen Bauträgern.“

Die Polizei Wolfsburg-Helmstedt und Fachhandwerker der Region riefen im Februar die Schutzgemeinschaft Wolfsburg-Helmstedt im Netzwerk „Zuhause sicher“ ins Leben, um gemeinsam die örtliche Einbruchprävention zu stärken. Der gemeinnützige Verein mit Sitz in Münster ist eine Initiative der Polizei und verfolgt das Ziel, Bürgerinnen und Bürger beim Thema Einbruch- und Brandschutz zu begleiten.

