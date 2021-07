Wolfsburg

Kehrt nun nach reichlich Zoff endlich Ruhe bei Haus & Grund ein? Die Zeichen für einen Neuanfang stehen gut, denn die Mitgliederversammlung des Wolfsburger Hauseigentümerverbandes wählte jetzt einen neuen Vorstand. An der Spitze steht Peter Tabrizian. Der bisherige Vorsitzende Manfred Malecha trat nicht mehr an. Er fehlte bei der Versammlung in der Volkswagen-Arena wegen Krankheit und ließ eine Audio-Datei abspielen.

Das war für viele der rund 50 Mitglieder, die zur Versammlung gekommen waren, sehr unbefriedigend. Denn sie hatten sehr viele Fragen an den ehemaligen Vorsitzenden, die nicht beantwortet werden konnten. Auch nicht vom Rest des alten Vorstandes, der in die VW-Arena gekommen war.

Ständiger Personalwechsel

Einige Themen brannten den Mitgliedern unter den Nägeln: Zum Beispiel was aus der Hausverwaltung wird? Wird der Bereich an eine andere Firma ausgelagert, so wie es der alte Vorstand vorhatte? Oder bietet der Verein diesen Service weiterhin an. Auch der ständige Personalwechsel bei Haus & Grund sowie der hohe Krankheitsstand bei den Mitarbeitern warf viele Fragen auf.

Das ist der neue Vorstand von Haus&Grund So ist der neue Vorstand von Haus&Grund besetzt: Vorsitzender ist Peter Tabrizian. Neue 2. Vorsitzende ist Sabine Busch, die Aufgabe der Schriftführerin übernimmt Gudrun Schollbach. Pressesprecher ist Dr. Frank Kornath. Die Kassenwartinnen sind zukünftig Meike Neumann und Petra Slottke, die dieses Amt bis 2019 bereits inne hatte. Als Beisitzer fungieren nun Anette Wairowski-Moerlin, Isolde Wilckens, Michael Kellner. Als einzige Person aus dem alten Vorstand ist Rechtsanwalt Martin Nuphaus im neu formierten Gremium.

Die Versammlung warf dem bisherigen Vorstand mangelnde Transparenz und mangelhafte Aufsichtspflicht vor. Noch etwas stieß den Mitgliedern unangenehm auf: Der alte Vorsitzende ist zugleich Besitzer der Immobilie, in die die Geschäftsstelle von Haus & Grund vor einigen Jahren gezogen ist. Das fiel schon anderen Vorstandsmitgliedern unangenehm auf, sie fragten nach –wurden daraufhin entweder kalt gestellt oder gingen freiwillig.

Keine Entlastung für Vorstand

Die Quittung für diese und anderen Ungereimtheiten folgte jetzt bei der Mitgliederversammlung: Der alte Vorstand erhielt für die Jahre 2019 und 2020 keine Entlastung. Bis tief in die Nacht wurde hitzig diskutiert.

Am Ende steht nun ein fast komplett neuer Vorstand, nur Martin Nuphaus bleibt weiterhin in dem Gremium. An der Spitze steht Peter Tabrizian. Der neue Vorsitzende bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen und verabschiedete sich mit den Worten an die Mitglieder: „Ich bin gespannt auf die neue Herausforderung. Es ist ein Neuanfang und es gibt sehr viel zu tun.“ Adam Ciemniak, Vereinsmitglied und ehemaliger Geschäftsführer ist optimistisch: „Es wird jetzt vorwärts gehen.“

Eins freut Tabrizian besonders: „die geballte Frauenkraft im neuen Vorstand!“ Dort sitzen jetzt mit ihm: Annett Wairowski-Moerlin, Isolde Wilckens, Michael Kellner, Maike Neumann, Sabine Busch, Gudrun Schollbach. Außerdem ist Petra Slottke wieder dabei. Sie gehörte zu den Vorstandsmitgliedern, die kalt gestellt wurden, weil sie unangenehme Fragen gestellt hatten.

Von Sylvia Telge