Abtauchen in virtuelle Welten: Wolfsburgs erstes VR-Café ist eröffnet

Stadtmitte

Ein Tauchgang im Meer oder ein Besuch im Anne-Frank-Haus – dafür muss ab sofort kein Wolfsburger mehr verreisen: Am Donnerstag hat im Hallenbad-Kulturzentrum das erste Virtual-Reality-Café, kurz VR-Café, der Stadt eröffnet. Mit großen Brillen und Kopfhörern können Besucher donnerstags und freitags virtuelle Realitäten erleben. Das Beste daran: Der Ausflug in die fremden Welten ist kostenlos.

Etwas lustig sehen die großen Brillen mit den Leuchtelementen schon aus. Vor allem, wenn die Spieler im Jugendtreff „Freiraum“ ohne ersichtlichen Grund kampfartige Bewegungen ausführen. Auf kleinen Bildschirmen bekommen jedoch auch Außenstehende einen Eindruck vom Geschehen hinter den Brillen: Dort sind die Spieler in aufwendigen Unterwasserwelten und vor besprühen Wände unterwegs oder tauchen in die Realität eines Kükens in der Massentierhaltung ein.

VR-Brillen werden seit 2016 auch in Jugendtreffs eingesetzt

Zur Eröffnung des VR-Cafés erklärte Freiraum-Verantwortlicher Lars Hung die Funktionen der Brillen: „Wir haben drei verschiedene Brillen: Mit einer Brille sieht man nur ein Video, mit den zwei anderen kann man sich frei im Raum bewegen.“ Als bekennender VR-Fan bietet Hung die Brillen bereits seit 2016 in verschiedenen Jugendhäusern und im Freiraum an: „Es ist eine neue und spannende Technik.“ So neu, dass Hung offen zugab: „Ich glaube, dass Wolfsburg zu klein ist, um ein kommerzielles VR-Café zu betreiben. Deshalb bieten wir es kostenlos an.“ Ermöglicht wird das Café durch die Stadt Wolfsburg, die es als digitales, kulturelles Projekt fördert.

VR-Café im Hallenbad: Es sieht schon komisch aus, wenn Spieler in den virtuellen Welten unterwegs sind und merkwürdige Bewegungen vollziehen. Quelle: Melanie Köster

Obwohl die Spielstationen im Jugendtreff stehen, möchte das Hallenbad Jung und Alt ansprechen: „Unsere Zielgruppe beginnt bei 16 Jahren und hat nach oben hin keine Grenze. Kinder dürfen die Brillen auch gerne ausprobieren, wenn sie ihre Eltern mitbringen.“

Eröffnung des VR-Cafés: Besucher finden es spannend

Unter denjenigen, die die Brillen bereits am Eröffnungstag testeten, war Wilfried Heyse: „Ich habe davon in der Zeitung gelesen und finde es sehr interessant. Ich habe gerade ein Spiel ausprobiert, bei dem man Raumschiffe abschießen musste. Das war ganz lustig. Für mich noch spannender sind VR-Angebote, bei denen man durch Landschaften laufen oder Städte besichtigen kann.“ Was Heyse zudem freute: Als Brillenträger konnte er seine eigene Brille unter der VR-Brille weitertragen.

Hallenbad: VR-Café hat donnerstags und freitags geöffnet

Artur Lehrer spielte zur selben Zeit im Raum nebenan. „Mir gefällt daran, dass man sich bewegen kann und so viele Möglichkeiten hat. Man kann Geschicklichkeitsspiele machen, zeichnen oder tanzen“, erklärte der 16-Jährige.

Für alle, die das VR-Erlebnis ebenfalls ausprobieren möchten, hat das Café donnerstags und freitags von 16 bis 19 Uhr geöffnet.

Von Melanie Köster