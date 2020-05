Neu: Online-Melderegisterauskunft geht an den Start

Wolfsburg

Ab dem 2. Juni ist es in Wolfsburg möglich, online eine einfache Melderegisterauskunft ( Olmera) über eine in Wolfsburg gemeldete Person zu erhalten. Dafür ist eine eindeutige Identifizierung der gesuchten Person erforderlich. Die Auskunft umfasst den Familiennamen, den Vornamen, die aktuell gespeicherte Anschrift und, falls vorhanden, den Doktorgrad. Das Programm Olmera ist so eingerichtet, dass die datenschutzrechtlichen Belange berücksichtigt sind.

Sofern die gesuchte Person innerhalb der letzten fünf Jahre verzogen oder verstorben ist, erfolgt auch darüber eine Auskunft. Der Abruf einer Melderegisterauskunft kostet 8 Euro, die vorab online beglichen werden müssen. Diese Gebühr fällt allerdings auch dann an, wenn die gesuchte Person nicht gefunden wird, weil sie zum Beispiel länger als fünf Jahre nicht mehr in Wolfsburg wohnhaft ist, die Schreibweise falsch war oder eine Auskunftssperre besteht.

Anzeige

Stadt Wolfsburg bietet verschiedene Online-Services an

Sofern die Online-Melderegisterauskunft nicht zum Erfolg geführt hat, kann, wie bisher, eine schriftliche Anfrage an die Bürgerdienste der Stadt Wolfsburg gerichtet werden, deren Bearbeitung jedoch erneut kostenpflichtig ist.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Alle Online-Services der Stadt Wolfsburg, darunter auch Olmera, finden Interessierte unter www.wolfsburg.de/rathaus/onlineservice-und-digitale-verwaltung/onlineservice-fur-buergerinnen.

Lesen Sie auch

Von der Redaktion