Wolfsburg

Start-ups brauchen nicht nur Finanzierung, sondern auch Wissen von erfahrenen Unternehmern. Wer auf diese Weise doppelt ein junges Unternehmen fördern möchte, ist ein Business Angel. Der Verein Banson bringt seit zehn Jahren beide Seiten zusammen. Das letzte Netzwerktreffen fand vor einigen Tagen bei der Wolfsburg AG im Forum Autovision statt.

Banson ist in der Region Wolfsburg, Braunschweig und Lüneburg unterwegs. Aus dieser Region kamen auch die Start-ups, die jeweils mit einem zehnminütigen Vortrag und einer kurzen Fragerunde die Gelegenheit hatten, die 40 anwesenden Business Angels von ihrer Idee zu überzeugen.

Die jungen Unternehmer präsentierten innovative Produkte

Die jungen Unternehmer präsentierten dabei innovative Produkte. „Moxie“ aus Braunschweig möchte mit einem über eine App zu steuerndes System Krankenhäuser, Patienten, Fahrdienste und Kostenträger zusammenbringen, um über intelligente Logistik und digitalisierte Prozesse den Patiententransport schneller und mit weniger bürokratischem Aufwand abwickeln zu können.

„Take a Garden“ aus Wolfenbüttel hat eine Plattform entwickelt, über die Inhaber von Gärten und Brachflächen ihr Grün temporär vermieten können an Menschen, die vielleicht etwas anbauen möchten, einen Platz zum entspannen suchen oder eine Party feiern wollen. „LB.systems“ aus Braunschweig will mit einem innovativen Testsystem und breitem Fachwissen mehr noch brauchbare Batteriemodule vor dem Recycling bewahren und direkt in die Wirtschaft zurückführen.

Bei dem Treffen war natürlich aufgrund der recht frischen Gründungen Kapital zur weiteren Entwicklung gefragt. Aber jeder der Vortragenden brachte auch zum Ausdruck, dass die Einführung in vorhandene Netzwerke durch die Business Angel ebenfalls sehr wertvoll ist.

Gestandene Unternehmer als Unterstützung seien wichtig

Dies unterstrichen auch vier Unternehmer in Kurzvorträgen. „Uns würde es heute nicht mehr geben, wenn nicht im entscheidenden Moment gestandene Unternehmer hinter uns gestanden hätten, die an uns geglaubt haben“, erklärte einer der Teilnehmer.

Business Angel Ingo Luge beschrieb seine Motivation dazu so: „Weil’s Spaß macht“. Es seien andere und neue Herausforderungen, denen er sich dabei stellen müsse. Es sei ihm eine Freude, sein Wissen weiterzugeben. Das machte er so gut, dass er mit dem Banson-Löwenengel als herausragender Business Angel ausgezeichnet wurde.

Minister Bernd Althusmann lobt die Veranstaltung

Die gute Unterstützung der Start-ups in der Region unter anderem durch Banson und auch durch den Gastgeber Wolfsburg AG lobte der Niedersächsische Wirtschaftsminister Bernd Althusmann, der die Veranstaltung mit seinem Grußwort eröffnet hatte. Es brauche ein gutes Ökosystem, um innovativen Unternehmen ein Umfeld zu geben, in dem sie wachsen können.

Ein gutes Vorbild ist dafür übrigens Israel. Mit mehr als 6600 Start-ups auf 9,3 Millionen Einwohner sei die beste Quote weltweit, sagte Referentin Stephanie Reimann, die in den vergangenen drei Jahren in Tel Aviv tätig war als Head of Volkswagen Mobility Campus „Konnect“. Dort sei das Ökosystem aus staatlicher Förderung und Unterstützung, Business Angels und vieler weiterer Faktoren besonders gut. Sie empfahl, besonders auf die dortige Fehlerkultur zu schauen. „Fehler werden dort gefeiert“, sagte sie. Denn daraus ließe sich am besten lernen.

Von Robert Stockamp