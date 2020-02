Laagberg

Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag einen VW Bus im Schlesierweg aufgebrochen und ein Navigationsgerät gestohlen. Das teilt die Polizei mit. Die Täter zerkratzen das Auto, so dass ein Schaden in Höhe von rund 2 000 Euro entstanden ist. Das Auto stand zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz eines Wohnblocks im Schlesierweg nahe der Mecklenburger Straße. Die Tat wurde um 9.30 Uhr bemerkt. Hinweise an die Polizei: (05361) 46 46 0.

Von der Redaktion