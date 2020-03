Nachwuchs für den Klieversberg: Förster pflanzen 4000 neue Bäumchen

Klieversberg

Nach der Kahlrasur der letzten Monate bekommt der Klieversberg eine neue Frisur: An mehreren Stellen pflanzen die Stadtförster neue Bäume ein. Insgesamt sollen es 4000 Stück werden. Der Nachwuchs hat bessere Chancen als seine Vorgänger, warme und trockene Sommer zu überleben.

Wolfsburg : Klieversberg ist stark ausgetrocknet

Durch die Trockenheit sind in Wolfsburg im vergangenen Jahr viele Bäume eingegangen. Besonders getroffen hat es die Rotbuchen auf dem Klieversberg. Als höchste Erhebung innerhalb der Stadt hat der Berg es schwierig, Wasser zu halten. Im Herbst und Winter mussten viele der ausgetrockneten Bäume gefällt werden, zum Teil sieht man sie noch herumliegen.

Bildergalerie: So läuft die Pflanzaktion

Zur Galerie Wo seit letztem Herbst Brachland war, entstehen neue Waldflächen. Dicht an dicht pflanzen die Förster Setzlinge von Eichen und Elsbeeren ein – doch längst nicht alle werden überleben.

Nun füllen die Förster den Wald wieder auf. An den größeren Kahlstellen werden Setzlinge gepflanzt – allerdings keine Rotbuchen mehr. Stattdessen werden kleine Elsbeeren und Eichen in den Boden gesetzt. Sie wurzeln tiefer als Rotbuchen und kommen deshalb auch in Trockenzeiten leichter an das überlebenswichtige Wasser. Besonders in die Eichen setze man viel Hoffnung, erklärt Stadtförster Dirk Schäfer. Denn Eichen gelten als „Klimagewinner“.

Eicheln stammen selbst aus dem Stadtwald

Die Eichen, die nun gepflanzt werden, sind sogar doppelt bewährt. Die Eicheln, aus denen sie gewachsen sind, stammen aus dem Wolfsburger Wald. Die Stadtförster haben die geernteten Eicheln damals an eine Baumschule bei Gifhorn verkauft – sie sozusagen zum Anwachsen ins Internat geschickt. Die pflanzbereiten Setzlinge haben die Förster schließlich zurückgekauft, um sie wieder in Wolfsburg anzusiedeln. „Deren Eltern haben es schon geschafft, in Wolfsburg zu leben und zu wachsen“, erläutert Schäfer die Idee.

Nur ein Prozent der Setzlinge wird es schaffen

Noch sehen die Bäume der Zukunft zugegebenermaßen eher nach dünnen Ästchen aus. Eingepflanzt reichen sie etwa bis in Kniehöhe. Im Streit um Ressourcen wie Wasser und Licht werden es längst nicht alle schaffen. Außerdem freuen sich auch Kaninchen, Hasen und Rehe über den neuen Punkt auf der Menükarte und beißen fröhlich zu, solange die Bäumchen noch jung und zart sind. Noch stehen die Setzlinge in einer Dichte von 8000 Stück pro Hektar. Doch nur etwa ein Prozent schafft es, in den kommenden Jahrzehnten zu einem großen Baum mit voller Krone auszuwachsen, schätzt Schäfer.

So werden die Bäumchen gepflanzt – viel Spaß beim Anschauen:

Die erfolgreichen Exemplare werden in der fernen Zukunft zu kerzengeradem Möbelholz – oder aber zu wahren Hinguckern im Wald. Schäfer zeigt bei dieser Gelegenheit auf eine knorrige und verwachsene alte Eiche, die schon mehrere Jahrhunderte alt ist. Obwohl ihr Stamm innen völlig verfault und größtenteils weggebröselt ist, transportieren die äußeren Schichten genug Nährstoffe, um die Krone Jahr für Jahr sprießen zu lassen. „Einer der schönsten Bäume im Stadtwald“, sagt Schäfer beinahe liebevoll. „Das ist ein Baum, zu dem man ,Sie’ sagen kann.“

Bald dürfen die Wolfsburger selbst Bäumchen pflanzen

Nach dem Klieversberg sind weitere Waldgebiete an der Reihe, aufgeforstet zu werden. Denn insgesamt sind über 50 Hektar von den Trockenheitsschäden betroffen. Am 21. März soll es eine öffentliche Pflanzaktion sein, kündigt der Förster an. Denn viele Wolfsburger hätten sich bereits gemeldet, weil sie gerne mithelfen und dem Wald etwas Gutes tun möchten.

Von Frederike Müller