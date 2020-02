Die 38-Jährige wollte in der Wielandstraße am frühen Morgen mir ihrem Golf ausparken – und stieß gegen ein anderes Fahrzeug. Sie hatte offenbar zu tief ins Glas geschaut. Zuvor fischten die Beamten ebenfalls in der Wolfsburger Innenstadt einen angetrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr.