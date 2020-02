Stadtmitte

Tanz der Vampire, Mamma Mia, Der König der Löwen, The Greatest Showman oder Das Phantom der Oper: Bei „Die Nacht der Musicals“ am Samstag, 15. Februar, um 20 Uhr im Wolfsburger CongressPark vereinen sich zeitlose Klassiker der Musicalgeschichte und Hits aus den aktuellen Erfolgsproduktionen zu einem fesselnden Bühnenfeuerwerk. Die WAZ verschenkt heute 10x2 Freikarten exklusiv für Abonnenten.

Hits aus Falco, Tanz der Vampire und Elisabeth erklingen

Die besten Stücke aus Tanz der Vampire, Elisabeth oder Das Phantom der Oper fehlen dabei ebenso wenig, wie die weltberühmte Hymne „Memories“ aus Cats. Aber auch aktuelle Produktionen finden bei „Die Nacht der Musicals“ ihren Platz. Es werden Ausschnitte aus dem Erfolgsmusical Falco gezeigt, welches vor allem durch die Helene Fischer-Show bekannt wurde. Als Hommage an die viel zu früh verstorbene Pop-Legende werden unter anderem die Lieder „Jeanny“ oder „Rock Me Amadeus“ performt.

Aladdin, Frozen oder Rocky, welches auf dem gleichnamigen Film von und mit Sylvester Stallone basiert, ergänzen das Programm. Die modernen Lieder verschmelzen dabei zu einer untrennbaren Einheit mit den zeitlosen Klassikern.

WAZ-Aktion: Anrufen und Tickets gewinnen

Und das Beste: Alle WAZ-Leser können Tickets für „Die Nacht der Musicals“ am 15. Februar in Wolfsburg gewinnen. Mitmachen ist ganz einfach: Rufen Sie die Gewinnhotline 0137 9880 870 07 an und folgen Sie der Ansage. Alle Anrufe, die am Donnerstag von 6 bis 18 Uhr eingehen, nehmen teil. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem dt. Festnetz. Mobilfunktarife können abweichen.

Wer bei der Verlosung kein Glück hat: Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf auch bei der Konzertkasse der WAZ, auf www.dienachtdermusicals.de und unter der kostenpflichtigen ASA-Ticket-Hotline 01806-570 066.

Von der Redaktion