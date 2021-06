Wolfsburg

Seit Montag ist die Impfpriorisierung in Niedersachsen aufgehoben. Jeder, der möchte, darf sich um einen Termin bemühen. In vielen Wolfsburger Arztpraxen sind die Telefone deshalb dauerbesetzt. Und auch beim Impfzentrum ist nur ein Platz auf der Warteliste erhältlich.

Ärzte nehmen teilweise keine Patienten mehr auf der Warteliste auf

Eine Wolfsburger Arztpraxis ans Telefon zu bekommen, ist momentan alles andere als leicht. „Bitte rufen Sie nicht an, um einen Termin für eine Corona-Impfung zu vereinbaren“, läuft es in einer Praxis vom Band, noch bevor der Anruf überhaupt durchkommt. Andere Ärzte weisen bereits auf ihrer Website darauf hin, dass sie nur ihre eigenen Patientinnen und Patienten impfen oder vorerst keine weiteren Plätze auf der Warteliste verfügbar sind.

Auch Allgemeinmedizinerin Dr. Birgit Bering ist am Mittwochmorgen im Impf-Stress und hat nur wenig Zeit: „Wir haben eine Riesen-Warteliste“, bestätigt sie. Einen zusätzlichen Ansturm durch das Ende der Priorisierung habe es bei ihr allerdings nicht gegeben. Das bedeute jedoch nicht, dass das Interesse nicht da sei: Sie habe bereits in den vergangenen Wochen zahlreiche Anfragen bezüglich einer Impfung erhalten.

Die Praxen können noch immer nur wenig Impfstoff bestellen

Für die Praxen ist laut Bering nicht die Belastung durch das Impfen an sich das Hauptproblem, sondern der knappe Impfstoff. Den muss sie jeweils in der Vorwoche bestellen, die erlaubten Mengen sind dabei noch immer sehr klein. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen konnten die Praxen in dieser Woche beispielsweise insgesamt maximal 38 Dosen für Erstimpfungen ordern.

Was es für Ärzte wie Bering noch schwieriger macht: Wie viele Dosen tatsächlich ankommen, ist ebenfalls fraglich. „Wir haben teilweise eine Nullrunde oder bekommen nur sechs Stück. Dann muss ich die Patienten wieder abbestellen“, berichtet die Hausärztin. Umgekehrt gebe es auch Patienten, die ihren Termin nicht absagen, wenn sie zwischenzeitlich anderswo eine Impfung erhalten haben.

Die Stadt ist ebenfalls unzufrieden mit der Impfstoffmenge

Für alle, die sich nicht beim Arzt sondern im Wolfsburger Impfzentrum angemeldet haben, heißt es ebenfalls warten. Niedersachsenweit hoffen laut der Nachrichtenagentur dpa 640 000 Menschen auf einen Termin. An den Impfzentren liegt es nicht: Im Wolfsburger CongressPark könnten theoretisch 5800 Impfungen in der Woche stattfinden. In der vergangenen Woche waren es tatsächlich allerdings lediglich 4453, in den Wochen davor sogar nur 2703 und 3839.

Mit diesen Zahlen ist auch die Stadt nicht zufrieden: „Nach wie vor gibt es leider zu wenig Impfstoff. Von der Flut des Impfstoffes, die uns Herr Spahn angekündigt hat, ist wenig zu spüren. Ärgerlicherweise gibt es zurzeit auch keinen Impfstoff für Wahlhelfer*innen, und die Impfstoffe für Kinder und Jugendliche werden ausbleiben“, teilt Oberbürgermeister Klaus Mohrs in einer schriftlichen Stellungnahme mit. Eine stärkere Auslastung des Impfzentrums zeichnet sich daher nicht ab – daran ändert auch das Ende der Priorisierung nichts.

Mohrs betont aber auch: „Trotzdem freuen wir uns natürlich, dass inzwischen knapp 40 Prozent der Wolfsburger*innen geimpft sind. Besonders gefällt mir, dass Volkswagen in größerer Zahl impfen und somit unterstützen kann, weil das hilft, mehr Menschen zu schützen.“ Vollständig geimpft sind in Wolfsburg nach Angaben der Stadt derzeit 22,7 Prozent der Bürgerinnen und Bürger.

Schon vor einigen Tagen hatte Dr. Christian Bekermann, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung in Wolfsburg, vor allzu hohen Erwartungen hinsichtlich des Endes der Impfpriorisierung gewarnt und gesagt: „Es müssen alle den Ball flach halten.“ Auch andere Wolfsburger Hausärzte berichteten in der WAZ von der großen Belastung durch die Impfungen und die Pandemie. Trotzdem wolle man positiv bleiben, betont Allgemeinmedizinerin Bering: „Wir kämpfen uns alle durch.“

