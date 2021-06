Nach der Wiedereröffnung: Stimmung bei Wolfsburger Gastronomen ist durchwachsen

Wolfsburg

Die Temperaturen steigen und mit ihnen auch die Stimmung bei den Gastronomen? Seit dem Pfingstwochenende dürfen die Restaurants und Cafés in Wolfsburg wieder öffnen. Nach rund zehn Tagen ist die Stimmung durchwachsen.

„Hoffentlich geht es jetzt aufwärts“

Seit Donnerstag ist die Testpflicht in der Außengastronomie aufgehoben. „Die Leute sind gut drauf, wenn sie das hören. Hoffentlich geht es jetzt aufwärts“, meint Santina Curcuruto, Inhaberin des Restaurants La Fontana. Sie selbst sei ganz überrascht, dass sich ihre Tische mittlerweile wieder füllen – in den ersten Tagen sei es sehr leer gewesen.

Diese Regeln gelten aktuell für die Gastronomie In Wolfsburg gelten derzeit die Corona-Regeln für Kommunen mit einer Inzidenz zwischen 35 und 50. Restaurants, Cafés, Imbisse und Kneipen dürfen daher drinnen und draußen Gäste bedienen. Draußen müssen die Gäste keinen Corona-Test vorweisen können. Es gelten allerdings weiterhin Abstands- und Hygieneregeln. Für den Besuch der Innengastronomie ist ein negativer Corona-Test hingegen erforderlich. Vollständig Geimpfte und seit maximal sechs Monaten Genesene sind davon ausgenommen. Für die Innengastronomie gilt zudem eine Sperrstunde ab 23 Uhr. Sobald sie an ihren Plätzen sitzen, müssen Gäste keine Maske tragen.

Zwei ihrer Gäste sind Meike und Achim Bähr. Sie sitzen vor dem La Fontana und genießen Pizza und Bruschetta. „Seitdem es geht, sind wir eigentlich jeden Tag draußen “, berichten die beiden. Sie hätten sich lange Zeit sehr zurückgezogen, jetzt sei es umso schöner, wieder etwas unternehmen zu können. Außerdem betonen beide: „Jetzt müssen wir die Gastronomen unterstützen!“

Volle Terrasse: Im La Fontana ist endlich wieder was los. Quelle: Britta Schulze

Für einen Espresso wollen viele nicht ins Testzentrum

Die hoffen, dass das noch mehr Wolfsburger so sehen. „Bis jetzt ist das Tagesgeschäft weggefallen“, klagt Rafael Kisiala vom Superleggera. Auf seiner Terrasse saßen in den vergangenen Tagen auf den ersten Blick gerade bei Sonnenschein und am Wochenende eigentlich immer einige Menschen. Dennoch betont Kisiala, dass sich deutlich bemerkbar mache, dass viele im Homeoffice und deshalb nicht in der Stadt unterwegs seien.

Der Superleggera-Inhaber hofft, dass die Inzidenz in Wolfsburg unter 50 bleibt, damit die Testpflicht draußen nicht wieder zurückkommt. Für das schnelle Kaffeegeschäft sei sie ein Problem: Wer habe schon Lust für einen Espresso ins Testzentrum zu gehen? Drinnen gilt die Testpflicht weiter, Kisiala kann dort unter den aktuellen Bedingungen allerdings sowieso nur drei Sitzecken anbieten.

Hoffen, dass die Inzidenz niedrig bleibt: Rafael Kisiala (l.) und seine Gäste. Quelle: Britta Schulze

Unter den aktuellen Auflagen sind neue Konzepte notwendig

Dass es bei der niedrigen Inzidenz bleibt, hofft auch Andreas Nanos, Inhaber des Irish Pub. Solange es die Testpflicht gab, seien die Leute „skeptisch“ gewesen.

Neues Konzept: Andreas Nanos (r.) und seine Mitarbeiter müssen in der Pandemie mehr auf Speisen setzen. Quelle: Britta Schulze

Obwohl an den Wochenenden gut zu tun sei, habe der momentane Betrieb im Pub wenig mit der Normalität zu tun: „Wir können keine Veranstaltungen machen, kein Karaoke“, meint Nanos. Er hat deshalb die Öffnungszeiten nach vorne verlegt, bietet ab 12 Uhr bereits einen Mittagstisch mit Burgern und Pizza an. „Mehr Essen, weniger Alkohol“ sei das momentane Konzept. Nanos setzt zudem darauf, dass zur Fußball-EM, die am 11. Juni beginnt, viele Gäste in den Irish Pub kommen.

Von Melanie Köster