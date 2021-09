Wolfsburg

Sie selbst hat den Weg in den Deutschen Bundestag nicht geschafft, ist aber trotzdem zufrieden: Die Wolfsburger FDP-Vorsitzende Kristin Krumm freut sich über das gute Abschneiden der FDP bei der Bundestagswahl in der VW-Stadt (10,1 Prozent) und über ihre 7,6 Prozent Zustimmung als Bundestagskandidatin. „Ich habe den Traum gehabt, nach Berlin zu gehen“, sagte sie am Montag der WAZ. „Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass es klappt.“

Stolz, dass die Wolfsburger FDP im Bundestrend liege

Sie freue sich vor allen über zwei Trends, betonte die 34-Jährige: „Zum einen ist das Wahlergebnis in Wolfsburg für die FDP wieder zweistellig – damit liegen wir im Bundestrend. Früher lagen wir oft darunter. Zum anderen hat die FDP deutschlandweit die meisten Stimmen von Erstwählern bekommen. Das zeigt, dass wir Themen ansprechen, die die junge Generation bewegen.“

Schon im Wahlinterview am Sonntagabend hatte Krumm sich für eine Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre ausgesprochen. Denn: Politische Entscheidungen von heute würden die jungen Generationen ja länger und intensiver betreffen als ältere Jahrgänge. Dann sollten sie auch darüber mitbestimmen dürfen.

Kristin Krumm traut einer „Jamaika“-Koalition „Großes“ zu

Apropos politische Entscheidungen: Kristin Krumm wünscht sich eine „Jamaika“-Koalition als künftige Bundesregierung – ein Bündnis aus CDU/CSU, Grünen und FDP. „Ich glaube, dass sich FDP und Grüne auf eine Linie einigen und dann die CDU in eine moderne, zukunftsgerichtete Richtung bewegen können.“ Vernünftige Klimapolitik, Chancengleichheit und Bildung, Digitalisierung – „hier könnte Jamaika Großes schaffen!“

Große politische Sprünge wird Kristin Krumm in der näheren Zukunft hingegen nicht machen können: Ratsmandat verloren, Sprung nach Berlin verpasst – traurig sei sie trotzdem nicht, sagte sie: „Im Gegenteil. In den vergangenen zehn Jahren habe ich mein Leben an der Politik ausgerichtet. Jetzt fühle ich mich frei...“ Wobei sie der FDP und der Politik natürlich erhalten bleibt: „Ich bleibe ja FDP-Kreisvorsitzende.“

Von Carsten Bischof