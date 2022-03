Nach dem Frühjahrsputz in Brackstedt: Das Dorf ist wieder sauber

Brackstedt

Viele Menschen mit gelben Warnwesten waren am Samstag in Brackstedt unterwegs. Ihr Auftrag: das Dorf von Müll zu befreien. Seit mehr als zehn Jahren ist der vom Förderkreis veranstaltete Umwelttag ein fester Termin im Kalender der Brackstedter.

Junge Familien aus dem Neubaugebiet machen fleißig mit

Insbesondere junge Familien, auch aus dem Neubaugebiet, beteiligten sich an der Aktion. „Solche Aktionen stärken die Gemeinschaft“, sagte Marie Luise Kelting, Vorsitzende des Förderkreises. Die ehemalige Inhaberin der Garten- und Baumschule Lieven bei Mörse wohnt seit 2015 in Brackstedt und ist die Nachfolgerin von Hermann Schulze. „Sie haben doch ein Feeling für das Grüne“, sprach Schulze damals die zugezogene Gartenfachfrau an. Kelting übernahm den Vorsitz und organisiert nun alle 14 Tage ein Treffen mit den rund 100 Mitgliedern, um Projekte wie die Müllsammelaktion zu realisieren.

Zur Galerie Der Förderkreis Brackstedt lud am Samstagmorgen zum Frühjahrsputz ein- und viele Familien machten mit.

Familie Kaiser machte gerne mit. „Wir wollen ja, dass unser Dorf sauber ist“, sagten sie. Der zweijährige Jasper beobachtete das ganze aus dem Bollerwagen heraus, während sein Bruder Thore (4) eifrig mithalf und mit seinen kleinen Gartenhandschuhen eine Bananenschale in die Mülltüte warf. Papa Johannes Kelting ist bereits seit fünf Jahren dabei. „Wir haben am Waldrand, nach Kästorf raus, Plastiktüten mit Biomüll gefunden. Wenn die Menschen schon ihren Biomüll in die Natur werfen, dann doch bitte ohne Plastiktüte“, sagte der Familienvater.

Corona-Masken und Zigarettenstummel lagen herum

Christiane Riechert war „der Natur zuliebe“ dabei. Sie und ihr Mann haben Spaß an der Sache. „Wir könnten einen Second-Hand-Laden mit getragenen Masken aufmachen“, lacht Holger Riechert und verweist auf seine Funde. Traurig über die vielen Zigarettenstummel, die am Grünstreifen am Netto-Parkplatz lagen, war Reina De Wreede: „Die verrotten doch nur ganz langsam und geben dabei auch noch Giftstoffe ab“, sagte sie.

Ein größeres Problem stellen im Wald entsorgte Autoreifen, Kühlschränke und anderer Elektroschrott dar. Spaziergänger, die auf die Umweltsünden aufmerksam werden, können über die App der Stadt Wolfsburg eine Mängelmeldung abgeben.

Die Wolfsburg-App ist hilfreich für die Müllentsorgung

Das Ganze funktioniert so: Wolfsburg-App für IOS oder Android herunterladen und bei „Wolfsburg Smart City“ anmelden. Dann ein Foto von der Müllstelle machen und an das Umweltamt übermitteln. Die städtischen Mitarbeiter werden sich dann darum kümmern. Das Ehepaar Riechert hat die App bereits ausprobiert – und ist begeistert.

Von Sabrina Fricke