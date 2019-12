Wolfsburg

Die Stadt Wolfsburg lässt auch in diesem Jahr wieder ausgediente Weihnachtsbäume abholen. Dies geschieht nach Angaben der Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) jedoch nur an den dafür vorgesehen Abfuhrtagen. Die Bäume müssen am jeweiligen Tag morgens bis 6 Uhr an die Gehwege (Fahrbahnrand) beziehungsweise Müllbehälterstandplätze gelegt werden.

Weil die Bäume kompostiert werden, muss jeglicher Baumschmuck wie unter anderem Lametta oder Weihnachtskugeln vorher entfernt werden. Die Weihnachtsbäume dürfen nur maximal zwei Meter lang sein. Größere Exemplare sollten vorher auf die entsprechende Länge zersägt werden.

Die Abfuhrtermine:

Montag, 6. Januar: Velstove, Brackstedt, Warmenau, Kästorf.

Dienstag, 7. Januar: Stadtmitte, Rothenfelde, Schillerteich, Sandkamp.

Mittwoch, 8. Januar: Hohenstein, Heßlingen, Hageberg komplett, Laagberg.

Donnerstag, 9. Januar: Wohltberg, Ostsiedlung, Hellwinkel, Steimker Berg, Reislingen West und Windberg.

Montag, 13. Januar: Teichbreite mit Bürgerkämpe, Wendschott.

Dienstag, 14. Januar: Eichelkamp, Klieversberg, Köhlerberg, Rabenberg, Neuhaus.

Mittwoch, 15. Januar: Alt-Wolfsburg, Kreuzheide, Tiergartenbreite.

Donnerstag, 16. Januar: Mörse, Große Kley.

Montag, 20. Januar: Almke, Kerksiek.

Dienstag, 21. Januar: Ehmen (ohne Kerksiek).

Mittwoch, 22. Januar: Fallersleben (Montagtour der Biotonne).

Donnerstag, 23. Januar: Fallersleben (Dienstagtour der Biotonne).

Freitag, 24. Januar: Sülfeld.

Montag, 27. Januar: Reislingen Dorf (mit Neubaugebiet) und Reislingen Südwest (ohne Reislingen West und Windberg ).

Dienstag, 28. Januar: Vorsfelde.

Mittwoch, 29. Januar: Barnstorf, Hehlingen, Waldhof.

Donnerstag, 30. Januar: Hattorf, Heiligendorf, Neindorf.

Freitag, 31. Januar: Nordsteimke.

Montag, 3. Februar: Westhagen, Detmerode.

Von der Redaktion