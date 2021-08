Nach acht Wochen: Furioser Abschluss der Wolfsburger SommerSinne

Stadtmitte

Mit einer musikalischen Party endete am Samstagabend die Veranstaltungsreihe „SommerSinne“ auf dem Hugo-Bork-Platz unter dem Glasdach. Vor vollen Zuschauerplätzen feierte die Irish-Folk-Rock-Band „The Keltics“ auf und vor der Bühne und auch mal mitten im Publikum. Damit gingen acht Wochen mit einem extrem vielfältigen Programm zu Ende.

Die Band um den niederländischen Frontmann und Sänger Thys Bouma ließ es so richtig krachen. Gespielt wurden nicht nur irische Volkslieder wie „The Irish Rover“ oder „Dirty Old Town“ in sehr rockigem Gewand. Auch moderne Stücke wie das unverwüstliche „I’m Gonna be (500 Miles)“ der schottischen Zwillingsbrüder „The Proclaimers“ waren mit im Programm.

Am Ende gab es eine Polonaise durchs Publikum

Bei letzterem Song kamen bis auf den Schlagzeuger alle Bandmitglieder von der Bühne und veranstalteten eine Polonaise durch das Publikum während sie den Song spielten. Auch bei anderen Stücken hielt es die Musiker nicht immer auf der Bühne. Zum Teil tanzten sie ausgelassen vor der Bühne.

SommerSinne in Bildern:

Zur Galerie Die Kulturwochen enden nach zwei Monaten. Zahlreiche Künstler standen auf der Bühne unter dem Glasdach in der Innenstadt oder vor dem Kunstmuseum.Die schönsten Fotos:

Auch ganz genrefremde Songs spielten The Keltics im Irish-Folk-Programm, darunter „Ace of Spades“ von Motörhead und „Paranoid“ von Black Sabbath. Auch diese Interpretationen kamen gut beim Publikum an, ebenso wie „Those Where The Days“ in der wunderbar zünftig-rockigen Version der Leningrad Cowboys; dazu noch mit dem „Fiesta“ der Pogues irische Stimmungsmusik und der Abend war perfekt.

Die WMG gab Künstlern aus der Region eine Plattform

So ging mit sehr guter Stimmung die achtwöchige Veranstaltungsreihe „SommerSinne“ der Wolfsburg Wirtschaft- und Marketinggesellschaft (WMG) zu Ende. Von Donnerstag bis Samstag war Programm der unterschiedlichsten Art auf der Bühne. Neben viel Musik gab es auch Zauberer, Theater, Lesung und sogar Pole Dance. Das musikalische Angebot reichte von Pop und Partymusik über musikalisches Kabarett und Jazz bis hin zu Rock, Punk und Heavy Metal. Die Qualität war dabei unterschiedlich. Manches war eher auf Schülerband-Niveau anderes wiederum absolut professionell.

Das Basiskulturförderung der besten Art

Was allem gemein war, war die Regionalität. Die WMG hat gerade in diesen für Künstler schwierigen Zeiten eine Auftrittsmöglichkeit auf einer professionellen Bühne geboten. Das ist Basiskulturförderung der besten Art. Manche Bands sagten ab, weil sie nicht proben konnten, andere waren mutig, verspielten sich vielleicht manchmal, aber das spielte gar keine große Rolle. Musiker und Publikum waren gleichermaßen dankbar für die gebotene Gelegenheit.

Darüber hinaus präsentierte sich das Kulturquartier Wolfsburg, eine Initiative der kulturellen Anrainer des Nordkopfs mit eigenen Programmpunkten in der Reihe erstmals breit der Öffentlichkeit. Viele interessante Veranstaltungen vor allem zum Mitmachen und auf künstlerisch sehr hohem Niveau kamen dadurch hinzu. Die „SommerSinne“ war so eine abwechslungsreiche Mammutveranstaltung, die für ein paar Wochen die Wolfsburger Innenstadt kulturell bestens belebte.

Von Robert Stockamp