Wie geht es weiter mit den Real-Märkten in Wolfsburg?

Nach dem Verkauf der Supermarktkette Real geht die Ungewissheit für die rund 350 Beschäftigten in den beiden Real-Märkten in Wolfsburg weiter. Der neue Real-Besitzer, der Finanzinvestor SCP, will sieben Geschäfte bis Mitte nächsten Jahres schließen – die Märkte im Heinenkamp und in Nordsteimke gehören nicht dazu. Verdi-Gewerkschaftssekretär Eberhard Buchbom vom Bezirk Süd-Ost-Niedersachsen erwartet aber, dass es noch Monate dauern dürfte, bis die Beschäftigten Klarheit bekommen, ob die Filialen weiterbetrieben, verkauft oder geschlossen werden

Prozedere könnte sich bis End Juni hinziehen

Das habe mehrere Gründe: Zum einen müsse sich die neu eingesetzte Real-Führungsmannschaft erst einmal einarbeiten. Außerdem müsse der Verkauf vom Handelskonzern Metro an den Investor SCP noch einige formale Hürden nehmen, zum Beispiel die Genehmigung durch das Bundeskartellamt. Das so genannte „Closing“ des Verkaufs soll Ende März sein. „Bis dahin passiert garantiert gar nichts“, sagte Buschbom mit Blick auf die Wolfsburger Real-Märkte. Das bedeutet: Der Betrieb in den Geschäften läuft normal weiter. Der Gewerkschaftssekretär geht davon aus, dass sich das Prozedere sogar bis Ende Juni hinzieht.

Trotz des Verkaufs und der damit verbundenen unsichere Zukunft seien die mehr 250 Mitarbeiter bei Real im Heinenkamp und die rund 100 Mitarbeiter im Nordsteimker Real-Markt „nicht nervös“, sagt Buschbom. Viele Beschäftigte seien gewerkschaftlich organisiert.

Keine Sorgen um Real-Markt im Heinenkamp

Über den Real-Markt im Heinenkamp macht sich Buschbom keine großen Sorgen. „Das ist ein florierender Standort“, so der Verdi-Gewerkschaftssekretär. Für das Warenhaus finde sich sicherlich ein Käufer. Außerdem sei der Markt noch nicht so alt und vom Gebäude her in gutem Zustand. Der neue Real-Besitzer SCP will einen Großteil der bundesweit 276 Real-Märkte an Wettbewerber wie Kaufland, Globus oder Edeka verkaufen.

Anders sei das beim Standort in der Hehlinger Straße in Nordsteimke. Der hat laut Buschbom vor einigen Jahren eine Schönheitskur erhalten, sei aber trotzdem kein Haus, bei dem Investoren Schlange stehen. „Hier muss Geld in die Hand genommen werden“, erklärt der Gewerkschafter. Erschwerend komme hinzu: Das aktuelle Baugebiet „Steimker Gärten“ und das geplante Baugebiet „Sonnenkamp“ erhalten jeweils eigene Supermärkte.

Allerdings hat der Standort in Nordsteimke eine lange Supermarkt-Tradition: Interspar war dort schon genauso ansässig wie Wal-Mart. Außerdem gibt es in direkter Nachbarschaft einen beliebten Aldi-Markt und eine Rossmann-Filiale.

