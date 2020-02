Umbau: Das passiert mit dem Südkopf-Center

Wolfsburg

Die Pläne für eine grundlegende Neuausrichtung des Südkopf-Centers mit neuen Geschäften und Restaurants sorgen für Aufsehen. Bis Ende 2021 soll der Umbau des Gebäudes abgeschlossen sein, das dann unter dem Namen „Museums-Arkaden“ firmiert. Die Wolfsburger Wirtschaft und Marketing GmbH ( WMG) ist zuversichtlich, dass mit dem neuen Konzept eine Belebung des gesamten Wolfsburger Südkopfes gelingen kann.

„Die WMG begrüßt die Investition in den Standort und die damit verbundene Neuausrichtung des Südkopf-Centers“, sagt Jan-Hendrik Klamt, Bereichsleiter der Wirtschaftsförderung. Mit mehr Kundschaft könne sich der Standort neu positionieren und Synergien mit den kulturellen Einrichtungen in unmittelbarer Nachbarschaft wie Kunstmuseum, Theater und Planetarium schaffen.

Die Investitionen für den Umbau stemmt die „Porschestraße 102 GmbH“, die seit September 2018 die Eigentümerin des Südkopf-Centers ist. Dahinter stehen zwei Privatpersonen – im Gegensatz zu den vergangenen Jahren, als sich die Immobilie im Eigentum von Investmentgesellschaften befand. Der Umbau soll in den nächsten vier Wochen starten. Zunächst steht der Lückenschluss der Decke zwischen der Shopping-Mall im Erdgeschoss und dem ersten Obergeschoss an.

Wie soll das neue Südkopf-Center aussehen? Die WAZ gibt einen Überblick:

Bowling-Center

Ins Untergeschoss des Südkopf-Centers soll nach Angaben von Hausverwalter Michael Spillecke ein Bowling-Center mit einer Fläche von 1500 Quadratmetern einziehen. Ihm zufolge besteht das Interesse eines Betreibers aus Wolfenbüttel, mit seiner Anlage nach Wolfsburg zu ziehen. „Über die Konditionen muss man sich noch einigen“, sagte Spillecke. Dagegen äußerte sich der Geschäftsführer des Bowling-Centers deutlich verhaltener. „Mir wurde lediglich eine Fläche angeboten, die ich mir noch nicht einmal angeschaut habe“, sagte er der WAZ. Zudem habe er in Wolfenbüttel noch einen Mietvertrag über 13 Jahre. Der Südkopf-Center-Verwalter bleibt dennoch optimistisch, was die Pläne für ein Bowling-Center betrifft: „Es kann auch jemand anders sein.“

Action

Der Non-Food-Discounter Action aus den Niederlanden betreibt europaweit mehr als 1000 Filialen. Als „eine Variante zwischen Tedi und Woolworth“, beschreibt Spillecke das Konzept des Marktes. Zum Sortiment gehören über 6000 Artikel vom Heimwerkerbedarf bis hin zu Multimedia, von der Körperpflege bis zum Spielzeug. Im Südkopf-Center zieht Action mit einer Gesamtfläche von 940 Quadratmetern (davon 720 Quadratmeter Verkaufsfläche) in den Bereich des bisherigen Haupteingangs neben der Sonnen-Apotheke. Das Unternehmen rechnet mit 500 bis 1000 Kunden pro Tag.

Aldi

Der Discounter bleibt im Erdgeschoss des Südkopf-Centers, vergrößert sich aber durch den Umbau deutlich auf eine Gesamtfläche von 1800 Quadratmetern (davon 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche) und erhält einen direkten Eingang zur Porschestraße. „Wir sind heilfroh, dass wir Aldi als Ankermieter halten konnten“, sagte Thomas Werner von der WMG. Entgegen früherer Pläne wird Aldi während der Umbauzeit nicht ins Untergeschoss ausweichen. Das bedeutet: Bis Weihnachten 2020 bleibt die Aldi an bisheriger Stelle geöffnet, ab Januar 2021 wird die Filiale für drei Monate schließen.

Xtrafit

Der Fitness-Discounter Xtrafit eröffnet im Südkopf-Center seine erste Filiale in Wolfsburg. Das Fitnessstudio zieht mit einer Fläche von 4000 Quadratmeter ins Untergeschoss, wo sich früher der Real-Markt befand. Das schnell wachsende Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen wirbt mit einer Mitgliedschaft ab 15 Euro inklusive Getränke-Flat und ist rund um die Uhr geöffnet. Das Fitnessstudio rechnet mit 1000 bis 1200 Besuchern pro Tag. Bedenken gegen ein weiteres Fitnessstudio in Wolfsburg versuchte der Hausverwalter jetzt im Ortsrat Stadtmitte zu zerstreuen. „Die werden einschlagen wie eine Bombe und den Markt aufmischen“, so Spillecke.

Hans im Glück

Noch nicht spruchreif ist der Einzug der Burgerkette „Hans im Glück“ ins Südkopf-Center. Nach Angaben des Hausverwalters besteht aber ein realistisches Interesse des Unternehmens für eine Filiale in Wolfsburg. „Hans im Glück“ existiert seit 2010. Aktuell gibt es etwa 90 Restaurants in Deutschland. Sie bieten Burger im gehobenen Bereich für eine junge, urbane Zielgruppe, darunter auch vegetarische und vegane Varianten. Charakteristisch sind die Birkenstämme in den Restaurants der Kette.

Paulaner-Botschaft

Für die Paulaner-Botschaft wird im neuen Südkopf-Center kein Platz mehr sein. Das Angebot von Bier und Schweinshaxen passt für den Hausverwalter nicht mehr ins Konzept. Bislang sei der Mietvertrag mit dem Betreiber nicht gekündigt worden und Pläne für eine italienische L’Osteria mit Pizza und Pasta liegen auf dem Tisch. Allerdings hat der Paulaner-Betreiber laut Spillecke bislang kein Interesse daran gemeldet. Fest steht: Im neuen Gastronomiebereich des Südkopf-Centers ist der Platz begrenzt – wenn die Burger-Kette einzieht, wird es keinen Raum für ein italienisches Restaurant geben. Davon unabhängig sehen die Pläne allerdings die Eröffnung eines Sushi-Restaurants vor.

Büros und Ärzte

Das zweite Obergeschoss ist nach dem Umbau komplett für Büros von Volkswagen reserviert. Ein Zahnarzt zieht dafür ins erste Obergeschoss, wo außerdem ein medizinisches Versorgungszentrum mit mehreren Ärzten geplant ist.

