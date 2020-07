Nach dem Unwetter am 13. Juni gründeten die Stadt und die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) die Arbeitsgruppe „Starkregen“. Bürger wurden aufgerufen, Fotos und Videos von Überflutungen einzusenden.

Starkregen im Juni: So wie hier in Velstove gab es in weiten Teilen Wolfsburgs Überschwemmungen. Quelle: Roland Hermstein