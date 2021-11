Nach Spahn-Vorstoß: Öffnet das Wolfsburger Impfzentrum jetzt wieder?

Am 2. Dezember 2020 wird die Corona-Pandemie als „außergewöhnliches Ereignis von landesweiter Tragweite“ eingestuft. Am 4. Dezember erfolgt der Auftrag, ein Impfzentrum zu errichten: mit einer Impflinie und mindestens drei mobilen Teams.

Am 15. Dezember ist das Impfzentrum mit zwei Linien im Wolfsburger Impfzentrum einsatzbereit. Am 15. Februar erfolgt dort die erste Corona-Impfung. Auf Linie 1. Linie 3 und 4 kommen am 8. März erstmals zum Einsatz. Am Klinikum wird das Personal am 4. März durch mobile Teams erstmals geimpft. Am 15. März wird die Impfung mit AstraZeneca landesweit gestoppt.

Am 1. Mai findet ein großes Impfwochenende mit 2950 Impfung (Johnson & Johnson) statt. Eine große Impfaktion im Asylbewerberheim ist am 7. Mai. Am 4. Juni startet die Impfaktion für Personal von Kitas und Schulen. Impfen ohne Termin ist erstmals am 19. Juli in Wolfsburg möglich. Am 6. August starten die temporären Impfzentrum in den Designer Outlets Wolfsburg und in der City-Galerie.

Die meisten Impfungen waren vom 26. April bis 2. Mai: Es waren 5555 Impfungen. Spitzen-Impftag war am 1. Mai mit 1315 Impfungen (Johnson & Johnson). Insgesamt wurde am häufigsten Biontech verimpft (56,2 Prozent), danach folgen Moderna (20,9), AstraZeneca (15,3) und Johnson & Johnson (7,5). Bislang kostete das Wolfsburger Impfzentrum 5,2 Millionen Euro. Rückbau und Personalkosten der Bundeswehr kommen noch hinzu.

Das Impfzentrum im CongressPark machte nach acht Monaten Ende September dicht. Es schloss mit einer erfolgreichen Bilanz: 100 061 führten die Mitarbeitenden durch. Davon sind 47 466 Erst- und 52 595 Zweitimpfungen.

Ab 1. Oktober starten nach der Schließung des Impfzentrums im CongressPark zwei mobile Impfteams in Wolfsburg mit jeweils fünf bis acht Mitarbeitern.