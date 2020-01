Sie sehen genauso aus wie echte Waffen und hören sich auch fast so an. Darin dürfte der Reiz liegen, den Schreckschusswaffen vor allem auf manche Männer ausüben. Nicht nur in Westhagen wurden damit an Silvester ganze Salven von Schüssen abgefeuert. Die Pistolen sind nicht ungefährlich – kaufen kann sie aber jeder Erwachsene.