Nach Protest: Krankschreibung per Telefon nun doch weiter möglich

Es hagelte nur Kritik. Deshalb ist es weiterhin möglich, sich in Zeiten von Corona und vollen Arztpraxen telefonisch krank schreiben zu lassen, wenn man erkältet ist. Eigentlich wollte der gemeinsame Bundesausschuss im Gesundheitswesen ( G-BA) die Regelung, die seit einem Monat wegen des Coronavirus gilt, kippen – gegen die Stimmen von Medizinern und Krankenhäusern. Am Montag sollten alle Patienten – auch in Wolfsburg – wieder in die Praxen gehen. Doch die Kritik war zu groß, der G-BA ruderte zurück. Dr. Thorsten Kleinschmidt von der Kassenärztlichen Vereinigung Braunschweig, zu der auch Wolfsburg gehört, ist sehr froh darüber.

„Der Zeitpunkt dafür ist viel zu früh“, sagt der Vorsitzende des Bezirksausschusses. Arztpraxen seien darauf noch gar nicht vorbereitet. Es fehle schlichtweg die Schutzkleidung. Einige Ärzte hätten zwar welche, aber noch nicht in ausreichender Zahl.

Das Personal wird nicht angesteckt

Dr. Kleinschmidt und seine Kollegen begrüßen die Regelung mit der telefonischen Krankschreibung. So sei gewährleistet, dass Menschen, die an einer Infektion – egal ob Corona oder anderer Infekt – erkrankt sind, gar nicht in die Praxen kommen. Damit könnten sie weder medizinisches Personal noch andere Patienten anstecken. Das sei gut.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn betone immer wieder, dass gerade Ärzte und Personal gesund bleiben müssten, damit das Gesundheitssystem in der Corona-Pandemie nicht zusammenbreche.

G-BA ruderte zurück nach Protest

Am vergangenen Freitag hatte der gemeinsame Bundesausschuss im Gesundheitswesen ( G-BA) beschlossen, die Regelung mit der Krankschreibung per Telefon nicht mehr zu verlängern - gegen die Stimmen von Medizinern und Krankenhäusern. Arbeitgeber hatten die Entscheidung dagegen begrüßt. Im G-BA sind Kassenärztliche und Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (m), die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) und der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen vertreten.

Nach dem Sturm der Empörung ruderte der G-BA am Montag zurück. Jetzt ist eine Verlängerung der Regelung bis 4. Mai im Gespräch. Auch das noch zu früh, sagt Dr. Kleinschmidt. Erst wenn „eine komplette Normalität“ eingetreten sei, sei eine Rückkehr zur alten Verfahrensweise vernünftig.

