Nach Osterschließung: Betrieb im Wolfsburger Impfzentrum läuft wieder

Wolfsburg

Über Ostern war das Impfzentrum im CongressPark geschlossen, weil neuer Impfstoff fehlte. Am Dienstag ist der Betrieb wieder angelaufen, die Stadt erwartet in dieser Woche noch rund 4000 Impfdosen. Derweil ist eine weitere Person in Wolfsburg im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

Von Karfreitag bis Ostermontag ging im Wolfsburger Impfzentrum aufgrund des fehlenden Impfstoffs nichts. Seit Dienstag laufen laut der Stadt aber „wieder alle Impfungen im kompletten Umfang“. In dieser Woche erwartet das Impfzentrum noch 200 Impfdosen Moderna, 2600 Astrazeneca und 1170 Biontech.

Das Impfzentrum könnte deutlich mehr Impfungen durchführen

Die Stadt betont, dass das Impfzentrum „jederzeit“ noch höhere Liefermengen verimpfen könnte. Oberbürgermeister Klaus Mohrs sagt: „Das Impftempo allein in unserem Impfzentrum könnte vervielfacht werden, wenn eine deutlich höhere Zahl an Impfstoffmengen ankäme.“

Insgesamt haben in Wolfsburg bis zum 1. April 22 090 Erst- oder Zweitimpfungen stattgefunden. Davon ist ein Großteil auf das Vakzin von Biontech/Pfizer zurückzuführen, das bei 15 972 Impfungen zum Einsatz kam. 6892 Wolfsburger haben bereits beide Biontech-Spritzen erhalten. Zudem verwendeten Ärzte 807 Mal das Vakzin von Moderna und in 5311 Fällen das von Astrazeneca für Erstimpfungen. Aufgrund der neuen Empfehlung der Ständigen Impfkommission werden einige der geimpften Personen bei ihrem zweiten Termin statt Astrazeneca allerdings Moderna oder Biontech erhalten.

Eine weitere Person ist im Zusammenhang mit dem Virus gestorben

Das Gesundheitsamt verzeichnete am Dienstag zwei Neuinfektionen und einen Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die betroffene Person lebte in einem Pflegeheim und verstarb auch dort. Die Inzidenz sank auf 140,7.

Von Melanie Köster