Wolfsburg

Lilli (richtige Name ist der Redaktion bekannt) ist besorgt. Sie hat Bedenken, dass ihr Abitur aufgrund von Corona schlechter ausfallen könne. Denn, sie habe einen Klausuren-Marathon hinter sich gebracht habe: Neun Klausuren in vier Wochen. „Ich hatte nach der Corona-Zwangspause kaum Zeit zum Lernen“, berichtet die 18-Jährige. Nun bangt sie um ihre Abiturnote. Lilli geht in die Oberstufe einer Wolfsburger Schule. Im nächsten Jahr möchte sie ihr Abitur machen.

Schülerin sucht Hilfe beim Stadtschülerrat

In einem Brief hatte sich Lilli an den Stadtschülerrat gewandt. Darin schreibt sie: „Viele Schüler stellen sich die Frage, warum wir Klausuren schreiben? Wir hatten in zwei Wochen Präsenzunterricht kaum Zeit den Stoff im Unterricht nochmal durchzugehen. Viele Lehrer sind überfordert, wissen nicht, wie sie es umsetzen sollen“. Lilli bemängelt, dass Schüler während des Home-Schoolings nicht optimal auf die Klausuren vorbereitet worden seien. Und auch Maurice Hecker, Vorsitzender des Stadtschülerrats betont, dass das Home-Schooling eher ein „Home-Learning“ gewesen sei.

Anzeige

Schülerin: Meine Hausaufgaben wurden nicht kontrolliert

In der Praxis bedeute das: „Die Art des Lernens zu Hause unterscheidet sich sehr vom Präsenzunterricht. Wir mussten viel googeln und haben Themen behandelt, die in den Büchern nicht vorkommen“, sagt Hecker. Lilli ergänzt: „Ich habe Hausaufgaben aufbekommen, die von den Lehrern nicht kontrolliert wurden. Es gab keine Rückmeldung“, berichtet die 18-Jährige. Dann, zwei Wochen nach der Wiedereröffnung der Schulen, hätte sogleich die erste Klausur angestanden. „Ohne Corona hätten wir Mitte März mit den Klausuren angefangen und wesentlich mehr Zeit gehabt“, so die Schülerin.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Stadtschülerrat: Jede Schule entscheidet für sich

Der Stadtschülerrat fordert, statt Klausuren Lernzielkontrollen zu schreiben. Schließlich verzichteten andere Schule gar gänzlich auf Klausuren. „Jede Schule entscheidet selbst, ob sie Klausuren schreiben und wann sie mit den Klausuren anfangen“, sagt Hecker.

Das sagt das Kultusministerium dazu: „Die Anzahl der Klausuren wird durch die Grundsatzerlasse der Schulformen, die das Kultusministerium erlässt, geregelt. Es ist festgelegt, dass die schriftlichen Arbeiten aus dem Unterricht erwachsen müssen.“ Aufgrund von Corona wurde für den Sekundarbereich II (Klasse 10 bis 13) festgelegt, dass Klausuren im Präsenzunterricht geschrieben werden. Auch könnten Ersatzleistungen erbracht werden, wenn keine Klausuren möglich seien.

Wolfsburger Schulen handhaben Klausuren unterschiedlich

So auch am Ratsgymnasium: Statt einer Klausur in der gymnasialen Oberstufe seien folgende Ersatzleistungen auf Entscheidung der Lehrkraft möglich: Fachpraktische Arbeit, Referat mit Diskussion, schriftliche Hausarbeit innerhalb einer bestimmten Frist oder ein mindestens 20-minütiges Kolloquium. „An unserer Schule machen diverse Lehrkräfte davon Gebrauch, um die Zahl der Klausuren zu reduzieren und vor allem Unterrichtszeit zu gewinnen, berichtet Schulleiterin Jennifer Yavuz.

Am Phönix-Gymnasium schrieb der 12. Jahrgang seit Wiedereröffnung der Schulen in jedem Fach eine Klausur. Das teilt Heike Fehling, Koordinatorin der Sekundarstufe II des Phönix-Gymnasiums. geschrieben. Jeder Schüler habe etwa sechs Klausuren in zwei bis drei Wochen geschrieben. „Wir haben uns für Klausuren entschieden, weil auch das Abitur hauptsächlich aus schriftlichen Prüfungen besteht - das sollte geübt werden“, so Fehling. Ersatzleistungen seien nicht erbracht worden.

Von Nina Schacht