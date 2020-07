Wolfsburg

Wie schnell aus einem kleinen Missverständnis eine gebrochene Nase und ein Prozess vor Gericht entstehen kann, hat eine Verhandlung im Amtsgericht am Dienstag gezeigt: Der Richter stellte das Verfahren gegen einen 24-Jährigen zwar gegen eine Geldzahlung vorläufig ein, nutzte die Gelegenheit aber für eine kleine Lehrstunde. Der wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagte Absolvent hatte im Juli 2019 im Wolfsburger Studentenwohnheim einen 27-Jährigen geschlagen, weil er sich provoziert fühlte.

Der Faustschlag beruhte auf einem Missverständnis

Der aus der Türkei stammende Beschuldigte schilderte dem Gericht gesten- und detailreich, was passiert war: Seine Freundin habe an einem heißen Sommertag am geöffneten Fenster im Wohnheim gestanden. Im Zimmer unter dem Paar traf sich zur gleichen Zeit eine Gruppe Studenten mit allerlei alkoholischen Getränken. Genau in dem Moment, als der 24-Jährige seine Freundin ansprach, habe von unten jemand gerufen: „Lass deine Prostituierte frei.“ Das provozierte den 24-Jährigen derart, dass ihm die Sache noch Stunden später keine Ruhe ließ. Er suchte seine Nachbarn auf und rief ihnen durch eine geöffnete Terrassentür ebenfalls unschöne Dinge zu.

Anzeige

Daraufhin kam es zu einer Rangelei mit einem 27-Jährigen, in der der Angeklagte seinem Gegenüber schlussendlich mit der Faust ins Gesicht schlug und ihm die Nase brach. Das Tragische: Die anfängliche „ Provokation“ galt gar nicht dem Angeklagten, sondern war ein „Spaß“ innerhalb der Studentengruppe.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

„Sowas passiert eigentlich nicht einfach“

Der Angeklagte gab zu, „nicht alles richtig gemacht“ zu haben und erklärte, dass er eigentlich „gegen Gewalt sei“. Er sei geschockt darüber gewesen, dass sich das Opfer bei dem Zwischenfall die Nase brach. Für den Richter war insbesondere unverständlich, warum der Mann noch Stunden nach der ursprünglichen Provokation das Nachbarzimmer aufsuchte. Das 27-jährige Opfer erklärte mit Blick auf den Angeklagten: „Sowas passiert eigentlich nicht einfach.“

Der Richter argumentierte dennoch für eine Einstellung des Verfahrens: Beim 24-Jährigen laufe aktuell der Einbürgerungsprozess und er habe sich zuvor noch nie etwas zuschulden kommen lassen. Eine Verurteilung würde seine Hoffnung auf die deutsche Staatsangehörigkeit zunichte machen und seine Aussichten auf einen Job verschlechtern. Denn: Das Bachelorstudium hat der Mann vor Kurzem abgeschlossen. Der Richter hielt diese Konsequenzen im Vergleich zur Tat für unverhältnismäßig und erklärte das auch dem Opfer – der 27-Jährige forderte kein Schmerzensgeld, hätte den Angeklagten aber gerne Sozialstunden ableisten sehen. „Wir gucken nicht nur auf die Tat, sondern auch darauf, welches Urteil welche Folgen hätte“, so der Richter.

Der 24-Jährige muss 500 Euro Schmerzensgeld zahlen

Der 24-Jährige muss dem Opfer jetzt 500 Euro Schmerzensgeld zahlen. „Wären sie Abteilungsleiter bei VW, wären es 5000 Euro. Aber wenn Sie es eines Tages sind, dann machen Sie solche Dinge hoffentlich nicht mehr“, betonte der Richter.

Von Melanie Köster