Wolfsburg

Die Katerstimmung in Wolfsburg nach dem Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-EM hält an. Am Dienstag war die DFB-Elf nach einer 0:2-Niederlage gegen England im Achtelfinale ausgeschieden. Dabei war der Optimismus vor der Partie in der VW-Stadt noch groß. Gut zwei Drittel der WAZ-Leser, die im Vorfeld an einer Umfrage zum Ausgang des Spiels teilgenommen hatten, waren sich sicher: Deutschland gewinnt. Doch es sollte leider anders kommen.

Jetzt ist Deutschland ausgeschieden und wir würden gerne von unseren Lesern wissen: Schauen Sie weiter die EM und wenn ja, für welches Team schlägt jetzt ihr Herz? Machen Sie gerne mit bei unserer Umfrage.

Umfrage: Stimmen Sie ab!

Die EM geht am Freitag mit den ersten beiden Viertelfinalspielen weiter. Zunächst trifft die Schweiz auf Spanien. Anpfiff ist um 18 Uhr. In der zweiten Partie des Tages kämpfen zwei der Top-Favoriten auf den Titel direkt gegeneinander: Belgien spielt um 21 Uhr gegen Italien. Am Samstag finden die beiden letzten Viertelfinalspiele statt: Tschechien gegen Dänemark (18 Uhr) und Ukraine gegen England (21 Uhr).

Von Normen Scholz