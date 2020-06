Nach Corona-Pause: Wolfsburger Kinos bereiten sich auf den Neustart vor

Wolfsburg

Es geht wieder los: Von der niedersächsischen Landesregierung gibt es Signale, dass ab Montag auch die Kinos wieder öffnen dürfen. Eine Nachricht, auf die die Wolfsburger Lichtspielhäuser lange warten mussten. Das Cinemaxx am Bahnhof nennt mit dem 25. Juni den frühesten Termin für einen möglichen Neustart.

Delphin wirbt vorerst fürs Autokino

Bei Delphin-Palast-Betreiber Leif Boltz hielt sich die Euphorie am Mittwoch noch in Grenzen: „Die Wiedereröffnung soll ja erst am Donnerstag beschlossen werden, bis dahin will ich noch keine konkreten Aussagen treffen.“ Der Delphin-Palast überlege aber bereits, wie die Neueröffnung ablaufen könne. Zunächst macht Boltz jedoch lieber Werbung für sein Autokino auf dem BauKing-Parkplatz im Vogelsang: Dort laufen bis zum 5. Juli noch 16 Filme, unter anderem „The Dark Knight“ und „Skyfall“.

Bleibt es vorerst beim Autokino? Bis zum 5. Juli läuft das Angebot auf dem BauKing-Parkplatz noch, das Leif Boltz gemeinsam mit Jan Schroeder und Simon Jetzke organisiert. Quelle: Britta Schulze

Metropol will am 16. Juli öffnen

Im Fallersleber Metropol-Kino sind die Planungen bereits konkreter: Das Filmtheater will sich noch etwas Zeit für die Vorbereitungen lassen und erst Mitte Juli eröffnen. „Wir wollen mit einem neuen Film starten, deshalb haben wir uns dafür entschieden erst am 16. Juli zu eröffnen“, berichtet Inhaberin Barbara Rücker. Das Kino plant, seinen Besuchern dann „ Marie Curie – Elemente des Lebens“ zu zeigen. Rücker freut sich über die Aussicht auf einen baldigen Neustart: „Nach über drei Monaten ohne Einnahmen wird es Zeit.“

Hoffnung auf treue Besucher

Sie wartet jetzt auf die niedersächsischen Auflagen, um ein konkretes Konzept für die Wiedereröffnung entwickeln zu können. In den verschiedenen Bundesländern sei beispielsweise unterschiedlich geregelt, ob die Besucher während der Vorstellung eine Maske tragen müssen oder nicht. Womit Rücker auf jeden Fall rechnet: Dass sie von den rund 280 Plätzen des Kinos aufgrund der Abstandsregeln nur um die 50 besetzen kann. „Ich hoffe, dass unsere Besucher dann auch kommen und keine Angst haben“, blickt die Inhaberin nach vorne.

Der Termin für den Neustart steht: Das Metropol will am 16. Juli wieder öffnen. Quelle: Roland Hermstein

Cinemaxx will am 25. Juni öffnen

Das Cinemaxx strebe als Termin für die Wiedereröffnung bereits den 25. Juni an, teilt Pressesprecherin Ingrid Breul-Husar mit – vorausgesetzt es liegt bis dahin eine entsprechende Allgemeinverordnung des Landes vor. Das Kino will dann zum einen Filme zeigen, die bereits vor der Schließung liefen, wie „Nightlife“, „The Gentleman“, „21 Bridges“ und Oscar-Gewinner „Parasite“. Zum anderen plant das Cinemaxx mit „Mina und der Traumzauberer“ und der südkoreanischen Komödie „Rettet den Zoo“ Neustarts. Darüber hinaus will das Unternehmen Klassiker wie „ Harry Potter“ und „ Herr der Ringe“ präsentieren.

Mindestabstand und Maskenpflicht

Hinsichtlich der Hygiene-Regeln kann das Wolfsburger Cinemaxx neben den noch fehlenden niedersächsischen Auflagen auf ein eigenes Hygiene-Konzept zurückgreifen. Dazu gehört, dass beim Ein- und Auslass und in den Toiletten eine Maskenpflicht herrscht, Besucher Tickets hauptsächlich online kaufen sollen und Sitzplätze frei bleiben müssen, um den Mindestabstand zu gewährleisten. Die Theken für Popcorn und Cola hat das Cinemaxx in den anderen Bundesländern geöffnet, die Mitarbeiter bedienen mit Mund-Nasen-Maske oder hinter Hygienewänden.

Von Melanie Köster