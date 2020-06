Nach Corona-Pause: So wird im Coworking-Space „Schiller 40“ gearbeitet

Wolfsburg

Die Schreibtische sind wieder freigegeben: Der Coworking-Space „Schiller 40“ in der Markthalle hat nach der Corona-Pause wieder geöffnet. Gleich am ersten Tag nach der monatelangen Schließung arbeiteten einige Wolfsburger an den eingerichteten Büroarbeitsplätzen für Selbstständige.

Die komplett ausgestatteten Büro-Arbeitsplätze im Schiller 40 können für einen Tag, einige Monate oder sogar für das ganze Jahr gebucht werden. Der Wolfsburger Marian Pokuta war schon einmal im Coworking-Space, nun unterschrieb er seinen Vertrag als Dauermieter. „Es ist das perfekte Büro, weil es gut ausgestattet ist, zentral liegt und eine ruhige Arbeitsatmosphäre herrscht“, betont der 45-Jährige.

Kugelschreiber wird nicht benötigt

Pokuta ist mit einem digitalen Großhandel für Produkte wie Photovoltaikanlagen selbstständig. Seine Angestellten arbeiten in ganz Deutschland und er ist immer zu erreichen. „Ich habe immer mein Handy und ein Laptop dabei, dafür brauche ich manchmal keinen Kugelschreiber“, so der „Schiller 40“-Mieter.

Die Produkte werden in Deutschland hergestellt, für manche müssen zum Beispiel Erklärungen oder Montageanleitungen aufgezeichnet werden. Dieses ist im neuen Videostudio des Coworking-Space möglich, das zusätzlich gebucht werden muss. Zudem genießt Pokuta die Nähe zum Bahnhof. „Meine Kunden können mit dem Zug anreisen und anschließend können wir uns ein einen Besprechungsraum zurückziehen“, betont der Unternehmer.

Telefonzelle ist noch gesperrt

Die Räume sind klimatisiert und die Besprechungsräume werden regelmäßig gelüftet. In der Mitte des großen Raumes steht die sogenannte „Telefonzelle“ und die „Besprechungsbox“, diese sind noch gesperrt. „In der Besprechungsbox könnte der Abstand nicht eingehalten werden und die Telefonzelle ist mit Schaumstoff schallgeschützt, daher ist die Desinfektion schwierig“, erklärt Christian Cordes, Leiter des Coworking Space. Die Mieter tragen normalerweise am Schreibtisch keinen Mund-Nasen-Schutz. Die Coworking Mieter tragen auf den Fotos eine Maske, da die Redakteurin und die Fotografin mit ihnen gesprochen haben.

Schreibtische sind markiert

Diese Einschränkungen stören den Social-Media-Berater Ingo Bartels nicht. „Die sensiblen Gespräche führe ich entweder zu Hause oder ich suche mir hier eine ruhige Ecke“, so Bartels. Der 44-Jährige leitet eine Online-Marketingagentur mit zwei Mitarbeitern. Normalerweise sitzen sie gegenüber und nebeneinander, damit die Absprachen schneller gehen.

Wegen der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus darf nur jeder zweite Schreibtisch benutzt werden, die gesperrten Tische sind mit einem weißen Kreuz markiert. „Ich war seit Mitte März im Home Office, daher freue ich mich über die Wiedereröffnung und die sinnvolle Umsetzung der Regeln“, merkt der Dauermieter an.

Der Coworking-Space „Schiller 40“ bezog im März die neuen Räume in der „ Markthalle - Raum für digitale Idee“. Nun können die Arbeitsplätze unter Einhaltung strikter Hygienebestimmungen und Mindestabständen wieder angemietet werden. Vorerst stehen fünf Tagesplätze sowie zehn Dauerarbeitsplätze zur Verfügung. Die Tagesplätze für 18 Euro können von 9 bis 18 Uhr genutzt werden, Interessierte können anrufen, ob ein Tisch zur Verfügung steht. Ein Monatsticket kostet 250 Euro, für 650 Euro kann der Coworking Space drei Monate genutzt werden und für 1300 Euro sechs Monate. Ein Ticket für ein Jahr liegt bei 2600 Euro. Dauermieter erhalten einen Schlüssel und können rund um die Uhr arbeiten. Je nach Ticket kann der Meetingraum für unterschiedliche Zeiträume gebucht werden. Zudem kann der Drucker, Scanner und Kopierer kostenfrei genutzt werden. Darüber hinaus ist der neue Meeting- und Videokonferenzraum mit einer Maximalbelegung von sechs Personen ebenfalls zur Nutzung freigegeben. Das Filmstudio und VR-/ AR-Studio sind ebenfalls nutzbar, eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Die Mitarbeiter des Coworking Space sind unter der Telefonnummer (05361) 8902952 und per E-Mail unter coworking@stadt.wolfsburg.de zu erreichen.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig