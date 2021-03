Alt-Wolfsburg

Der Kunstverein im Wolfsburger Schloss ist endlich wieder geöffnet. Zum Start nach der langen Corona-Pause zeigt er gleich zwei neue Ausstellungen: die Gruppenschau „Too much power (Too little power)“ im Hauptraum, „Breathe in, Breathe out“ nebenan im „Raum für Freunde“. Eröffnungen gibt es wegen der Pandemie nicht.

Geschäftsführer Justin Hoffmann freut sich, dass Besucher die Ausstellungen endlich sehen können. Eigentlich war das schon im November geplant, doch der Lockdown kam. Beide Ausstellungen beschäftigen sich mit aktuellen Themen: In „Too much power, (Too little power)“ geht es um die körperliche Energie. Eigentlich wäre eine ausgeglichene Energie-Bilanz gesund, „doch durch Gesellschaft und Internet glauben viele Menschen, sie müssten noch mehr Energie haben, um noch mehr zu leisten“, so Hoffmann.

Die Künstlerin Chen Efraty dreht ein Video über ihren Zusammenbruch

Das kann schnell nach hinten los gehen und im schlimmsten Fall im Burn out enden. Solch einen kompletten Zusammenbruch erlebte die israelische Künstlerin Chen Efraty. In einem Video, das ihre Master-Arbeit war, beichtet sie, warum sie keine Energie mehr hat, um Kunst zu produzieren. Ein radikaler Schritt, den sie auch umgesetzt hat. „Das Video war ihr Abschied von der Kunst“, sagt Justus Hoffmann.

Wie sich die leeren Akkus wieder spielend aufladen lassen, dazu gibt eine Berufsgruppe im Internet besonders viele Tipps: Influencer. Deren Videos hat sich das Künstler-Kollektiv „Bezugsgruppe Rainer Rauch“ für die Installation „Self Care Center“ stundenlang angeschaut. Ihre Erkenntnis danach: „Es gibt bei allen die gleichen Tipps: viel Wasser trinken, Tagebuch führen, vor dem Schlafengehen lesen statt aufs Smartphone schauen, Musik hören, Kerze anzünden.“ Alle diese Tipps sind wirklich ernst gemeint. Ob sie helfen?

Künstler-Kollektiv zeigt in der Installation Ausschnitte aus Influencer-Videos

Ausschnitte aus den Influencer-Videos zeigt das Kollektiv in der Installation, die wie ein Schönheitssalon aufgebaut ist: mit Empfangstresen, Wartezimmer, Wohlfühlraum, der in den Licht-Farbton „cool-down-pink“ getaucht ist. „Dieses Licht wird in Gefängnissen und in der Psychiatrie benutzt, weil es so entspannt“, erklärt das Künstler-Kollektiv.

In der Ausstellung ist auch die Energie der Besucher gefragt: an der interaktiven Schreikiste der südkoreanischen Künstlerin Mijin Hyun: Man muss in sie hinein schreien, damit sich die Videoprojektion auf der gegenüberliegenden Wand bewegt.

In der Installation von Gilta Jansen im „Raum für Freunde“ bewegt sich auch etwas: ein Fallschirm. Er symbolisiert das menschliche Ein- und Ausatmen. Die Arbeit heißt deshalb „Breathe in, Breathe out“. Atmen steht seit Corona verstärkt im Mittelpunkt, weil Corona-Kranke oft beatmet werden müssen. Aber auch durch den Tod des US-Amerikaners George Floyd, der bei einer Polizeikontrolle starb, weil er nicht genug Luft bekam. Ein Polizist hatte ihm minutenlang sein Knie auf den Hals gedrückt. Das Video vom Polizeieinsatz sorgte für weltweite Proteste.

