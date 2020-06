Nach Corona-Pause: Fabi Wolfsburg öffnet schrittweise

Wolfsburg

Es geht wieder los: In der Evangelischen Familienbildungsstätte (Fabi) am Schillerteich finden ab sofort wieder einige Kursangebote statt. Geschäftsführer Karsten Piehl kündigt an: „Wir werden unser Angebot schrittweise und mit Bedacht wieder hochfahren.“

Erste Angebote starten

Derzeit arbeitet die Fabi an einer Übersicht darüber, welche Programme vor den Sommerferien wieder öffnen. Genauere Informationen zu den Angeboten finden sich auf der Website der Fabi. Geschäftsbereichsleiterin Nicole Beihl freut sich auf den Neustart: „In kleineren Gruppen bzw. größeren Räumen und mit dem Vertrauen in die Vernunft aller freuen wir uns auf die persönlichen Begegnungen, die nun wieder möglich sind!“

Geschäftsführer Piehl berichtet vom Hygiene-Konzept: „Die Gesundheit der Menschen, mit denen wir und für die wir arbeiten, liegt uns sehr am Herzen. Daher haben wir einen Hygieneplan entwickelt, der zwar einige Einschränkungen erfordert, aber größtmögliche Sicherheit für alle bietet.“ Das Konzept hat die Fabi auf ihrer Website veröffentlicht.

Fabi plant neues Programm

Momentan arbeitet die Bildungsstätte zudem am Programm für 2020/21. Darin sollen alt bekannte und auch neue Angebote zu finden sein, die sich methodisch und inhaltlich an der aktuellen Lage orientieren.

Neue Aktion: Rezepte online

Um die „Wartezeit“ auf das neue Fabi-Programm zu verkürzen, hat die Bildungsstätte ihre Online-Aktion um eine Kategorie erweitert. Unter dem Titel „Back to the Roots – Mit Liebe selbst gekocht“ befinden sich viele Rezepte für Kinder und von Kindern. Im Zuge der Online-Aktion versorgt die Fabi Interessierte mit Tipps und Hinweisen für den isolierten Alltag. Im ersten Monat verzeichnete die Fabi mehr als 33 000 Besuche. Piehl freut sich über den Erfolg: „Weit über die Grenzen Wolfsburgs hinaus haben wir viele positive Rückmeldungen von Familien und Kooperationspartnern erhalten.“

