Nach Corona-Lockdown: Tanzendes Theater startet wieder durch

Wolfsburg

Das Leben ist zurück im Hallenbad: Seit einigen Tagen tanzen, singen und proben die Mitglieder des Tanzenden Theaters Wolfsburg (TTW) wieder gemeinsam.

„Von den Kleinsten über den Chor von Cinzia Rizzo, den Schauspielkurs von Susanne Hermann-Upadek, das TTW#1 Ensemble bis hin zu unserer Gruppe TanzReif brachten alle wieder Lebendigkeit und ganz viel Spaß in den Tanzsaal und den Innenhof des Hallenbades“, berichtet Sprecherin Jasmin Nestler.

Von Stillstand war das Tanzende Theater weit entfernt

Dabei war das Tanzende Theater auch während des Lockdowns weit entfernt von einem Stillstand: „Ganz im Gegenteil: der Unterricht für Tanz, Gesang und Schauspiel ging in allen Gruppen online weiter. Neue Angebote, wie zum Beispiel der Ballett-Einzelunterricht in Präsenz, Jazz Dance mit Nora Jäger oder das Online-Osterspecial wurden gut angenommen“, bilanziert Nestler.

Michelle Müller, die im TTW ein Freiwilliges Soziales Jahr machte, bearbeitete mit Jugendlichen während des Lockdowns zudem das Thema Einsamkeit in einem Videoprojekt. Anfang Juni feierte es online Premiere.

Am 16. Juli soll außerdem das Tanzprojekt „Ein bisschen vom Frau sein“ mit Daniel Martins Streaming-Premiere feiern. „Es sind Frauen unserer Gruppe Tanzkonzept zwischen 25 und 65 Jahren, die darüber sprechen, wie es um die Gleichstellung im 21. Jahrhundert weltweit bestellt ist, wie Frauen über Frauen denken, wie gelebte und gedachte Gleichberechtigung aussieht“, erklärt Nestler. Ursprünglich war die Premiere mit Live-Publikum im November 2020 geplant, doch dann funkte der Lockdown dazwischen.

Neues Projekt für Wolfsburger Schulen beginnt

Außerdem startet das TTW das neue Projekt „Bewegter Schulhof“. Diplom-Tanzpädagogin Britta Rollar-Lemme hat dafür Bewegungsworkshops entwickelt, die sich draußen und mit Abstand durchführen lassen. Sie sollen Abwechslung in den Schulalltag bringen. Die Kurse sollen laut Nestler mit Musik und Bewegung die Vorstellungskraft und Kreativität, die Selbst- und Fremdwahrnehmung und auch das Selbstbewusstsein und den Gruppenzusammenhalt stärken. Interessierte Schulen können sich per E-Mail an tanzendestheater@hallenbad.de oder telefonisch unter 05361/2728129 melden.

Schon am Samstag, 19. Juni, um 18 Uhr bietet das TTW zudem eine Online-Tanzparty mit Kursleiter Fabian Konert an.

Von der Redaktion