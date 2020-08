Im Juli haben Kamerateams im Hanns-Lilje-Heim gedreht. WDR und NDR arbeiten gemeinsam an einer 45-minütigen Dokumentation über den Corona-Ausbruch in dem Heim. Das Ergebnis soll am 12. Oktober im Rahmen der Reportage-Reihe „Echtes Leben“ in der ARD laufen.

In der Sendung wollen die Reporter multiperspektivisch zeigen, was während der Pandemie in dem Heim passiert ist und welche Konsequenzen das Geschehene für alle Beteiligten hat. Dafür haben sie nicht nur mit Pflegekräften, der Heimleitung und Politikern gesprochen, sondern auch mit mehreren Angehörigen. Ein letzter Drehtermin steht in zwei Wochen an, Ende August beginnt dann der Schnitt.