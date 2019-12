Wolfsburg

Die Wolfsburger Polizei hat nach dem Bundesligaspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Werder Bremen am Sonntagabend Gewalttäter gestoppt. Laut Polizei hatten etwa 50 gewaltbereite Mitglieder der Wolfsburger Ultraszene nach dem Spiel versucht, in den Gästebereich einzudringen, um dort Auseinandersetzungen mit den Bremer Fans zu suchen. Die Polizeikräfte konnten das verhindern und die Menge zurückdrängen. Vier Personen griffen die Beamten an und wurden festgenommen. Sie müssen mit einem Verfahren wegen Landfriedensbruch und Widerstand rechnen.

Bei rund 30 weiteren Personen wurden die Personalien aufgenommen. Potentielle Gewalttäter müssen in Wolfsburg mit konsequenten polizeilichen Maßnahmen rechnen. In dieser Hinsicht fahren wir eine Nulltoleranzstrategie“, sagt Gesamteinsatzleiter Olaf Gösmann.

Von RND/güm