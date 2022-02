Westhagen

Die Möbel sind noch voller Ruß: Nach dem Brand in der Jenaer Straße am Freitagabend schlief Renée Landsmann mit ihren drei Töchtern in einem Hotel, jetzt darf die Familie wieder in ihre Wohnung zurück. Und auch die zwei Katzen sind wieder da.

Innerhalb von wenigen Tagen hat es zweimal im Keller des Mehrfamilienhauses in Westhagen gebrannt. Nach dem ersten Feuer konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen, nach dem zweiten Brand am Freitag waren zwei Appartements unbewohnbar – darunter das von Familie Landsmann.

Wolfsburger Familie wohnte im Hotel am Allersee

Die Wohnungsbaugesellschaft Neuland hat sie daraufhin im Hotel Courtyard am Allersee untergebracht. Ob sie die Kosten erstattet muss, stehe immer noch nicht fest. Aber Landsmann zufolge seien die Kosten mit knapp 380 Euro „doch überschaubar“.

Strom geht wieder: Nach dem Brand im Mehrfamilienhaus darf Renée Landsmann wieder in ihre Wohnung. Quelle: Boris Baschin

Eine Gästewohnung in der Zwickauer Straße war für sie reserviert, doch in diese müssen sie nicht ziehen, da die Wohnung in der Jenaer Straße wieder freigegeben ist. „Der Strom geht wieder und auch wenn die erste Nacht ein wenig unruhig war, sind wir froh, wieder zu Hause zu sein“, sagt Landsmann.

Katzen waren nach dem Brand im Wolfsburger Tierheim

Und auch für ihre beiden Katzen gibt es ein Happy End: Die Feuerwehr hat sie beim Brand am Freitag gefunden und ins Wolfsburger Tierheim gebracht. Landsmann hat sie abgeholt und jetzt können alle wieder mit den drei Töchtern spielen und kuscheln.

Landsmann muss die Wohnung noch säubern und insbesondere das Badezimmer von Ruß befreien. Trotz der Brände möchte die Wolfsburgerin in der Jenaer Straße wohnen bleiben, auch wegen des günstigen Mietpreises. Andere Bewohner fühlen sich nicht mehr sicher und wollen ausziehen.

Polizei geht von Brandstiftung aus

Die Ermittler der Polizei gehen von vorsätzlicher Brandstiftung aus und suchen weiter Zeugen, die am Freitagabend zwischen 21 Uhr und 22.30 Uhr verdächtige Personen im Kellergeschoss, Treppenhaus oder vor dem Wohnhaus beobachtet haben. Hinweise zu den beiden Bränden an der Jenaer Straße nimmt die Polizei unter Tel. 05361-46460 entgegen.

