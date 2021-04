​An der Außenfassade der Kindertagesstätte St. Heinrich im Stadtteil Rabenberg in der Straße Am Stemmelteich geriet am Freitag, 23. April, gegen 9.46 Uhr aus bisher unbekannter Ursache ein Holzstapel in Brand. Die Polizei sucht nun Zeugen für die Tat.

Die Erzieherinnen und Erzieher haben den Brand entdeckt, die 22 Kinder evakuiert und die Feuerwehr und die Polizei verständigt. Drei von sechs Erzieherinnen zogen sich leichte Verletzungen zu, Kinder wurden nicht verletzt.

Die Polizei Wolfsburg kann Brandstiftung nicht ausschließen

Der Holzstapel, der in Brand geriet, stand laut der Polizei auf einem frei zugänglichem Gelände. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.

Lesen Sie auch:

Die Polizei bittet Personen, die sich zur Tatzeit in der Nähe des Brandortes aufgehalten haben und/oder an dem Bereich vorbei gegangen oder gefahren sind, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 46460 zu melden.